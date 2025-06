Festa Portuguesa reúne tradição, culinária e arte em BH

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

A 15ª edição da Festa Portuguesa celebra a tradição, a culinária e a arte de Portugal em Belo Horizonte, promovendo encontros de famílias e exposições culturais. Realizado anualmente, o evento foi realizado neste sábado (7/6), no entorno do Museu Histórico Abílio Barreto, na Avenida Prudente de Morais, no Bairro Cidade Jardim, Região Centro-Sul da capital mineira.

A programação incluíu apresentação de gaita de fole com o artista Pedro de Sena, sets da DJ Andreia Around, além de “shows de cozinha” com os chefes Cidinha Lamounier, da Escola Promove, Cristóvão Laruça, da Caravela e Capitão Leitão, Ana Paula Martins, do restaurante Portugal e Fernanda Aguilar, da Casa Di Maria.

O público ainda pôde conferir apresentações de dança tradicional dos grupos Gil Vicente e Conviver, ambos do Grupo do Centro da Comunidade Luso-Brasileira de Belo Horizonte.

É o que conta o português Alexandre Miguel Cruz da Silva, que vive na capital há oito anos. Ele é dono da Biboca do Portuga, restaurante com comidas típicas do país no Vale do Jatobá, Região do Barreiro. Ao Estado de Minas, ele diz que sente que os brasileiros apreciam a comida portuguesa, e que o bolinho de bacalhau é o que mais faz sucesso entre os belo-horizontinos.

Para João Pereira da Silva, natural de Braga, o evento ajuda na memória de casa. À reportagem, ele contou que vive na capital mineira desde 2019 e que lembra da terra natal principalmente quando escuta canções com gaita de fole.

Para o português, a culinária brasileira é bem diferente da portuguesa. “A culinária no Brasil é muito múltipla. Em Braga, o prato leva questões relacionadas com o prato, mas no Brasil as comidas têm muita qualidade e quantidade. Há muita diversidade para um mesmo prato”, afirma.

O evento contou também com o presidente da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil - Minas Gerais, Miguel Jerónimo, e com uma premiação de concurso gastronômico.