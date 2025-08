MG: corpo de homem que tentou atravessar rio é encontrado por bombeiros

O corpo de um homem, de 43 anos e que estava desaparecido, foi encontrado por bombeiros militares na tarde dessa sexta-feira (1º/8), após quase dois dias de buscas, em um rio de Urucuia, no Norte de Minas.

Testemunhas disseram que a vítima desapareceu enquanto nadava, em uma área onde a profundidade estimada é de quatro metros.

As buscas começaram na manhã de quinta-feira (31/7), logo depois do desaparecimento. Bombeiros especializados de Unaí realizaram procedimentos dentro da água com uso de técnicas de mergulho, além de varreduras visuais ao longo do curso do rio.

Porém, na tarde de sexta, por volta das 16h, o corpo do homem emergiu das águas. A perícia técnica foi acionada, assim como a funerária de plantão da cidade, que fez a remoção do corpo.

"O Corpo de Bombeiros (CBMMG) finalizou a ocorrência após garantir a segurança do local e executar todos os procedimentos previstos para esse tipo de situação", informou a corporação.

