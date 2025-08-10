BR-381: carreta carregada de placas fotovoltaicas capota e motorista morre

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Uma carreta capotou no Km 592 da BR-381, em Carmópolis de Minas (MG), Região Centro-Oeste do estado. O acidente ocorreu na noite desse sábado (9/8) e provocou a morte do condutor do veículo, de 46 anos.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes que chegaram ao local e constataram que a carreta estava carregada com placas de energia fotovoltaica. O veículo havia capotado sobre o canteiro central da rodovia e o motorista estava preso às ferragens.





Equipes dos bombeiros, da concessionária que administra a via e o Samu tentaram fazer o desencarceramento da vítima, prestaram os primeiros socorros, mas o condutor acabou falecendo.





A Polícia Rodoviária Federal e a perícia da Polícia Civil também prestaram apoio à ocorrência. As causas do acidente ainda serão apuradas.

Às 14h43 deste domingo (10/8), a Arteris, concessionária que administra a via, informou que as faixas da esquerda seguem interditadas, as da direita liberadas e não há congestionamento no trecho.