BR-381: carreta carregada de placas fotovoltaicas capota e motorista morre
Equipes dos bombeiros, da concessionária e do Samu conseguiram retirar o motorista, mas ele morreu no local
Uma carreta capotou no Km 592 da BR-381, em Carmópolis de Minas (MG), Região Centro-Oeste do estado. O acidente ocorreu na noite desse sábado (9/8) e provocou a morte do condutor do veículo, de 46 anos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes que chegaram ao local e constataram que a carreta estava carregada com placas de energia fotovoltaica. O veículo havia capotado sobre o canteiro central da rodovia e o motorista estava preso às ferragens.
Equipes dos bombeiros, da concessionária que administra a via e o Samu tentaram fazer o desencarceramento da vítima, prestaram os primeiros socorros, mas o condutor acabou falecendo.
A Polícia Rodoviária Federal e a perícia da Polícia Civil também prestaram apoio à ocorrência. As causas do acidente ainda serão apuradas.
Às 14h43 deste domingo (10/8), a Arteris, concessionária que administra a via, informou que as faixas da esquerda seguem interditadas, as da direita liberadas e não há congestionamento no trecho.
??Atualização!— Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) August 10, 2025
No km 592,7 da BR-381/MG, em Carmópolis de Minas:
??Sentido São Paulo
?Faixa esquerda interditada;
?Faixa direita liberada;
????Sem fila.
-
??Sentido Belo Horizonte
Sentido São Paulo
?Faixa esquerda interditada;
?Faixa direita liberada;
????Sem fila. https://t.co/vHEr07oTKh