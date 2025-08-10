Assine
BR-381: carreta carregada de placas fotovoltaicas capota e motorista morre

Equipes dos bombeiros, da concessionária e do Samu conseguiram retirar o motorista, mas ele morreu no local  

Mariana Costa



10/08/2025 15:33

Equipes dos bombeiros, da concessionária que administra a via e o Samu conseguiram retirar o motorista, mas ele acabou morrendo no local crédito: CBMMG/Divulgação

Uma carreta capotou no Km 592 da BR-381, em Carmópolis de Minas (MG), Região Centro-Oeste do estado. O acidente ocorreu na noite desse sábado (9/8) e provocou a morte do condutor do veículo, de 46 anos.


De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes que chegaram ao local e constataram que a carreta estava carregada com placas de energia fotovoltaica. O veículo havia capotado sobre o canteiro central da rodovia e o motorista estava preso às ferragens. 

Equipes dos bombeiros, da concessionária que administra a via e o Samu tentaram fazer o desencarceramento da vítima, prestaram os primeiros socorros, mas o condutor acabou falecendo. 


A Polícia Rodoviária Federal e a perícia da Polícia Civil também prestaram apoio à ocorrência. As causas do acidente ainda serão apuradas. 

Às 14h43 deste domingo (10/8), a Arteris, concessionária que administra a via, informou que as faixas da esquerda seguem interditadas, as da direita liberadas e não há congestionamento no trecho. 

