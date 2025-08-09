Um morto e engarrafamento até o Anel Rodoviário por acidente na BR-381

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um colisão de frente entre uma carreta carregada de minério de ferro e um VW Gol deixou uma pessoa morta e dois feridos na manhã deste sábado (09/08), na BR-381, altura do KM444, em Sabará (MG), na Grande BH.

O engarrafamento gerado pelo desastre já ultrapassa sete quilômetros, chegando até o Anel Rodoviário, em BH. O local do acidente é um trevo em nível onde a rodovia passa por cima e o acesso a Santa Luzia (MG) se dá por vias marginais e viaduto por baixo da estrada.

Com o impacto, o carro ficou na estrada e a carreta atravessou a pista, desceu pelo barranco e bateu no muro de arrimo de concreto da pista marginal inferior da trincheira.

No Gol havia dois adultos do sexo masculino. Um deles morreu preso às ferragens. "O outro ocupante foi socorrido com suspeita de fraturas", informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

O motorista do caminhão - placa de Igarapé - também foi atendido com suspeita de fraturas. Apesar da severidade dos ferimentos, as vítimas se encontravam em condições estáveis e não chegaram a ficar presas aos destroços dos veículos.

Testemunhas disseram aos bombeiros que "o carro teria saído da faixa em que seguia por algum motivo desconhecido e, ao tentar retornar, bateu a frente e na lateral no caminhão. O caminhão então após a pancada teria seguido por certa distância descontrolado, atingido a barreira de proteção (guarda-corpo) e descido a ribanceira (10 metros) até se chocar contra o paredão de concreto", informou o CBMMG.

O trânsito apresenta lentidão no sentido BH, chegando a uma extensão de pouco mais de 1,5 quilômetro, enquanto ocorre o atendimento do CBMMG e os trabalhos técnicos policiais e de perícia.

No sentido João Monlevade (MG) o tráfego se encontra parado, com a formação de uma fileira de veículos com mais de 7 quilômetros, desde o Anel Rodoviário de BH, na altura do acesso à MG-005, no Bairro Goiânia.