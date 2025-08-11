Minas: 134 cidades estão com alerta para geada nesta terça-feira (12/8)
De acordo com o Inmet, serão afetados o Sul/Sudoeste do estado e a Região do Campos das Vertentes. Temperaturas mínimas podem chegar a até 3ºC
Em Minas Gerais, 134 municípios estão com alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para geada entre 00h e 7h desta terça-feira (12/8).
O Inmet avisa que serão afetados o Sul/Sudoeste do estado e a Região do Campos das Vertentes, em Minas. Áreas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro também estão contempladas no alerta. Há "risco leve de perda de plantações", segundo o instituto.
Danilo Cabral, meteorologista do Inmet, explicou que esse cenário decorre da passagem de um sistema frontal, comum nesta época do ano.
Veja quais são as 134 cidades:
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Alpinópolis
- Alterosa
- Andradas
- Arceburgo
- Areado
- Baependi
- Bandeira do Sul
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campo do Meio
- Campos Gerais
- Capetinga
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Cássia
- Caxambu
- Conceição da Aparecida
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Consolação
- Cordislândia
- Córrego do Bom Jesus
- Cristina
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Elói Mendes
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Extrema
- Fama
- Fortaleza de Minas
- Gonçalves
- Guaranésia
- Guaxupé
- Heliodora
- Ibitiúra de Minas
- Inconfidentes
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Jacuí
- Jacutinga
- Jesuânia
- Juruaia
- Lambari
- Liberdade
- Luminárias
- Machado
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Monsenhor Paulo
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Nova Resende
- Olímpio Noronha
- Ouro Fino
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Passos
- Pedralva
- Piranguçu
- Piranguinho
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Pratápolis
- Santana da Vargem
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita do Sapucaí
- São Bento Abade
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tomás de Aquino
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Seritinga
- Serrania
- Silvianópolis
- Soledade de Minas
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Pontas
- Turvolândia
- Varginha
- Virgínia
- Wenceslau Braz