Minas: 134 cidades estão com alerta para geada nesta terça-feira (12/8)

Em Minas Gerais, 134 municípios estão com alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para geada entre 00h e 7h desta terça-feira (12/8).

O Inmet avisa que serão afetados o Sul/Sudoeste do estado e a Região do Campos das Vertentes, em Minas. Áreas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro também estão contempladas no alerta. Há "risco leve de perda de plantações", segundo o instituto.

Danilo Cabral, meteorologista do Inmet, explicou que esse cenário decorre da passagem de um sistema frontal, comum nesta época do ano.

Veja quais são as 134 cidades: