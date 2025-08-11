Assine
overlay
Início Gerais
MUITO FRIO

Minas: 134 cidades estão com alerta para geada nesta terça-feira (12/8)

De acordo com o Inmet, serão afetados o Sul/Sudoeste do estado e a Região do Campos das Vertentes. Temperaturas mínimas podem chegar a até 3ºC

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
11/08/2025 16:43 - atualizado em 11/08/2025 16:48

compartilhe

Siga no
x
Imagem ilustrativa. Em Minas Gerais, 134 municípios estão com alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para geada nesta terça-feira (12/8)
Em Minas Gerais, 134 municípios estão com alerta do Inmet para geada nesta terça-feira (12/8) crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil - Belo Horizonte - MG - 31/07/2025

Em Minas Gerais, 134 municípios estão com alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para geada entre 00h e 7h desta terça-feira (12/8). 

Leia Mais

O Inmet avisa que serão afetados o Sul/Sudoeste do estado e a Região do Campos das Vertentes, em Minas. Áreas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro também estão contempladas no alerta. Há "risco leve de perda de plantações", segundo o instituto.

Danilo Cabral, meteorologista do Inmet, explicou que esse cenário decorre da passagem de um sistema frontal, comum nesta época do ano. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Veja quais são as 134 cidades:

  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Alfenas
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Andradas
  • Arceburgo
  • Areado
  • Baependi
  • Bandeira do Sul
  • Boa Esperança
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Repouso
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campo do Meio
  • Campos Gerais
  • Capetinga
  • Careaçu
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Rio Claro
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Cássia
  • Caxambu
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Consolação
  • Cordislândia
  • Córrego do Bom Jesus
  • Cristina
  • Cruzília
  • Delfim Moreira
  • Divisa Nova
  • Dom Viçoso
  • Elói Mendes
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Extrema
  • Fama
  • Fortaleza de Minas
  • Gonçalves
  • Guaranésia
  • Guaxupé
  • Heliodora
  • Ibitiúra de Minas
  • Inconfidentes
  • Ipuiúna
  • Itajubá
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapeva
  • Itaú de Minas
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Jesuânia
  • Juruaia
  • Lambari
  • Liberdade
  • Luminárias
  • Machado
  • Maria da Fé
  • Marmelópolis
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Belo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Natércia
  • Nova Resende
  • Olímpio Noronha
  • Ouro Fino
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Passa Quatro
  • Passa Vinte
  • Passos
  • Pedralva
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Pratápolis
  • Santana da Vargem
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita do Sapucaí
  • São Bento Abade
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São João Batista do Glória
  • São João da Mata
  • São José da Barra
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Pedro da União
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • São Tomás de Aquino
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador José Bento
  • Seritinga
  • Serrania
  • Silvianópolis
  • Soledade de Minas
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Três Corações
  • Três Pontas
  • Turvolândia
  • Varginha
  • Virgínia
  • Wenceslau Braz

Tópicos relacionados:

frio geada minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay