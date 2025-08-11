Minas registra menor temperatura do país nesta segunda-feira (11/8)

O distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do país pelo segundo dia consecutivo nesta segunda-feira (11/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram -1ºC, às 7h, com sensação térmica de 2,6ºC. Esta é a quarta temperatura mais baixa do estado em 2025.

De acordo com o órgão nacional, o segundo lugar no ranking do dia é sul-riograndense. O município de Vacaria (RS), marcou -0,4ºC. O terceiro lugar da lista ficou com Campos Novos (SC), 0,2ºC. Ainda em terras catarinenses, Major Vieira (SC) registrou 0,5ºC, no quarto lugar.

Menores temperaturas do país em 10/8



-1ºC - Monte Verde (MG)

-0,4ºC - Vacaria (RS)

0,2ºC - Campos Novos (SC)

0,5ºC - Major Vieira (SC)

0,7ºC - Cambará do Sul (RS)

0,8ºC - Xanxerê (SC)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No dia 31 de julho, os termômetros marcaram -1,9ºC em Monte Verde, a menor do ano. Já no dia anterior (30/7), a mínima foi de -1,8ºC, ocupando o segundo lugar da lista. No último sábado (2/8), o distrito marcou -1,7ºC, a terceira menor.

Menores temperaturas de MG em 2025