Minas registra menor temperatura do país nesta segunda-feira (11/8)

Distrito do Sul de Minas Gerais registrou menor temperatura do país nesta segunda-feira (11/8); termômetros ficaram abaixo de zero

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Repórter
11/08/2025 09:02

Monte Verde(1.555m)- Situada em Minas Gerais, com cerca de 4.200 habitantes, Ã© uma pequena vila turÃ­stica no alto da Serra da Mantiqueira, conhecida pelas paisagens naturais e pelo clima frio. A economia se baseia no turismo, com a presenÃ§a de pousadas, restaurantes e lojas de souvenirs.
Monte Verde (MG) registrou temperatura negativa na manhã desta segunda-feira (11/8) crédito: Flickr/Rosanetur

O distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do país pelo segundo dia consecutivo nesta segunda-feira (11/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram -1ºC, às 7h, com sensação térmica de 2,6ºC. Esta é a quarta temperatura mais baixa do estado em 2025.

De acordo com o órgão nacional, o segundo lugar no ranking do dia é sul-riograndense. O município de Vacaria (RS), marcou -0,4ºC. O terceiro lugar da lista ficou com Campos Novos (SC), 0,2ºC. Ainda em terras catarinenses, Major Vieira (SC) registrou 0,5ºC, no quarto lugar.

Menores temperaturas do país em 10/8

  • -1ºC - Monte Verde (MG)
  • -0,4ºC - Vacaria (RS)
  • 0,2ºC - Campos Novos (SC)
  • 0,5ºC - Major Vieira (SC)
  • 0,7ºC - Cambará do Sul (RS)
  • 0,8ºC - Xanxerê (SC)

No dia 31 de julho, os termômetros marcaram -1,9ºC em Monte Verde, a menor do ano. Já no dia anterior (30/7), a mínima foi de -1,8ºC, ocupando o segundo lugar da lista. No último sábado (2/8), o distrito marcou -1,7ºC, a terceira menor.

Menores temperaturas de MG em 2025

  • -1,9ºC - Monte Verde - 31/7
  • -1,8ºC - Monte Verde - 30/7
  • -1,5ºC - Monte Verde - 10/8
  • -1,7ºC - Monte Verde - 2/8
  • -1ºC - Monte Verde - 1º/8; 11/8
  • 0,3ºC - Monte Verde - 16/7
  • 0,4ºC - Monte Verde - 30/5

