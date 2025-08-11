Minas registra menor temperatura do país nesta segunda-feira (11/8)
Distrito do Sul de Minas Gerais registrou menor temperatura do país nesta segunda-feira (11/8); termômetros ficaram abaixo de zero
O distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do país pelo segundo dia consecutivo nesta segunda-feira (11/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram -1ºC, às 7h, com sensação térmica de 2,6ºC. Esta é a quarta temperatura mais baixa do estado em 2025.
De acordo com o órgão nacional, o segundo lugar no ranking do dia é sul-riograndense. O município de Vacaria (RS), marcou -0,4ºC. O terceiro lugar da lista ficou com Campos Novos (SC), 0,2ºC. Ainda em terras catarinenses, Major Vieira (SC) registrou 0,5ºC, no quarto lugar.
Menores temperaturas do país em 10/8
- -1ºC - Monte Verde (MG)
- -0,4ºC - Vacaria (RS)
- 0,2ºC - Campos Novos (SC)
- 0,5ºC - Major Vieira (SC)
- 0,7ºC - Cambará do Sul (RS)
- 0,8ºC - Xanxerê (SC)
No dia 31 de julho, os termômetros marcaram -1,9ºC em Monte Verde, a menor do ano. Já no dia anterior (30/7), a mínima foi de -1,8ºC, ocupando o segundo lugar da lista. No último sábado (2/8), o distrito marcou -1,7ºC, a terceira menor.
Menores temperaturas de MG em 2025
- -1,9ºC - Monte Verde - 31/7
- -1,8ºC - Monte Verde - 30/7
- -1,5ºC - Monte Verde - 10/8
- -1,7ºC - Monte Verde - 2/8
- -1ºC - Monte Verde - 1º/8; 11/8
- 0,3ºC - Monte Verde - 16/7
- 0,4ºC - Monte Verde - 30/5