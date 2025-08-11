Assine
overlay
Início Gerais
SUSTO

Ônibus com torcedores do Cruzeiro pega fogo na BR-040, na Grande BH

Veículo voltava de Belo Horizonte para São João del-Rei pós jogo no Mineirão quando pegou fogo na rodovia

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
11/08/2025 07:38

compartilhe

Siga no
x
As chamas começaram no motor e destruíram o ônibus
As chamas começaram no motor e destruíram o ônibus crédito: Reprodução/Redes sociais

Um ônibus que transportava cerca de 40 torcedores do Cruzeiro pegou fogo na BR-040 em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (10/8).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os torcedores voltavam para a cidade de São João del-Rei depois do jogo do Cruzeiro contra o Santos, no Mineirão, quando uma falha no motor provocou o incêndio, na altura do quilômetro 547 da rodovia.

Leia Mais

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, um passageiro contou que estava conversando com uns colegas quando o motorista alertou que todos descessem “sem apavorar”.

Segundo os registros, ninguém ficou ferido. Os passageiros foram levados à cidade de destino por outro coletivo.

O ônibus foi destruído pelas chamas e segue às margens da rodovia. Ainda não há previsão de remoção.

 

O trânsito ficou bloqueado na pista da direita, no sentido Sul, até o controle das chamas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As chamas atingiram a fiação elétrica da rodovia. De acordo com a Cemig, sete clientes estão sem energia. O abastecimento deve ser normalizado ainda nesta segunda-feira (11).

Tópicos relacionados:

br-040 grande-bh incendio nova-lima

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay