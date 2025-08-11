Ônibus com torcedores do Cruzeiro pega fogo na BR-040, na Grande BH

Um ônibus que transportava cerca de 40 torcedores do Cruzeiro pegou fogo na BR-040 em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (10/8).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os torcedores voltavam para a cidade de São João del-Rei depois do jogo do Cruzeiro contra o Santos, no Mineirão, quando uma falha no motor provocou o incêndio, na altura do quilômetro 547 da rodovia.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, um passageiro contou que estava conversando com uns colegas quando o motorista alertou que todos descessem “sem apavorar”.

Segundo os registros, ninguém ficou ferido. Os passageiros foram levados à cidade de destino por outro coletivo.

O ônibus foi destruído pelas chamas e segue às margens da rodovia. Ainda não há previsão de remoção.

O trânsito ficou bloqueado na pista da direita, no sentido Sul, até o controle das chamas.

As chamas atingiram a fiação elétrica da rodovia. De acordo com a Cemig, sete clientes estão sem energia. O abastecimento deve ser normalizado ainda nesta segunda-feira (11).