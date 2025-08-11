Ônibus com torcedores do Cruzeiro pega fogo na BR-040, na Grande BH
Veículo voltava de Belo Horizonte para São João del-Rei pós jogo no Mineirão quando pegou fogo na rodovia
compartilheSiga no
Um ônibus que transportava cerca de 40 torcedores do Cruzeiro pegou fogo na BR-040 em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (10/8).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os torcedores voltavam para a cidade de São João del-Rei depois do jogo do Cruzeiro contra o Santos, no Mineirão, quando uma falha no motor provocou o incêndio, na altura do quilômetro 547 da rodovia.
Leia Mais
Em vídeo compartilhado nas redes sociais, um passageiro contou que estava conversando com uns colegas quando o motorista alertou que todos descessem “sem apavorar”.
- Ônibus de excursão é destruído por incêndio na MG-188
- Vídeo: Ônibus do transporte público de Uberlândia é destruído por fogo
Segundo os registros, ninguém ficou ferido. Os passageiros foram levados à cidade de destino por outro coletivo.
O ônibus foi destruído pelas chamas e segue às margens da rodovia. Ainda não há previsão de remoção.
O trânsito ficou bloqueado na pista da direita, no sentido Sul, até o controle das chamas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As chamas atingiram a fiação elétrica da rodovia. De acordo com a Cemig, sete clientes estão sem energia. O abastecimento deve ser normalizado ainda nesta segunda-feira (11).