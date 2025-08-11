Líderes do tráfico são presos durante festa em sítio de Betim

Três lideranças do tráfico de drogas do Bairro Icaivera de Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com registros de “alta periculosidade”, foram presos em uma operação da Polícia Militar durante uma festa que promoviam em um sítio na mesma região, na divisa com Contagem (MG), na tarde desse domingo (10/8).

Os militares receberam denúncias de moradores que ouviram disparos de arma de fogo vindos do endereço. Conforme o boletim de ocorrência, foi feito um cerco no imóvel e, ao perceberem a chegada de viaturas, várias pessoas tentaram correr pelos fundos. Todas foram perseguidas e alcançadas.

Já com a situação controlada, as três lideranças, com idades entre 26 e 35 anos, foram identificadas. Um deles, de 27, também é responsável pela “disciplina da gangue” e um dos principais alvos do 33º Batalhão, conforme o documento.

Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas o homem admitiu que guardava dinheiro, drogas e material para dolagem em casa, no mesmo bairro. Já no endereço, foram apreendidos pinos de cocaína, mais de R$ 400 e uma balança de precisão.

Perto da casa também foi achado um Gol, que o homem admitiu estar na posse. O veículo estava com registro de furto e roubo, mas foi deixado na via por falhas no motor.

O suspeito de 35 anos, assim que abordado, admitiu que escondeu um fuzil debaixo de uma das camas do sítio quando percebeu a chegada da polícia. De acordo com os registros, a arma é uma airsoft modificada para munições de calibre 380.

O terceiro líder, de 26 anos, admitiu ter jogado uma pistola em direção aos fundos do sítio e o objeto, de calibre .380, foi recolhido próximo de uma árvore. Ele também confessou ter uma moto roubada em casa, onde os militares apreenderam o veículo e recolheram uma embalagem com diversas peças de moto e um tanque de combustível.

O suspeito sofreu uma queda enquanto tentava fugir da abordagem. Mesmo com um ferimento no rosto, ele dispensou atendimento médico. Os três foram presos e encaminhados, juntamente com o material recolhido, a uma Delegacia da Polícia Civil, que segue com o caso.

Afinal, o que foi apreendido?