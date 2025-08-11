MG: polícia procura detentos que serraram cela e fugiram em Teófilo Otoni

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

As forças de segurança pública de Minas Gerais procuram por dois detentos que fugiram da Penitenciária de Teófilo Otoni, na Região do Vale do Mucuri, na madrugada desta segunda-feira (11/8). Gustavo Rodrigues Esteves, de 29 anos, e Arnaldo Ferreira de Souza Neto, de 26 anos, estão foragidos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a dupla conseguiu serrar as grades da cela e chegar à área externa da unidade.

Gustavo havia sido admitido na unidade prisional em 24 de julho deste ano. Ele tem passagens pelo sistema prisional desde junho de 2017. Já Arnaldo chegou à Penitenciária de Teófilo Otoni, em fevereiro deste ano. Ele também tem passagens desde outubro de 2017. Os dois teriam envolvimento com o tráfico de drogas.

Desde a fuga, a direção do local instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias do ocorrido e possíveis responsabilidades. Qualquer informação que possa ajudar nas buscas pelos foragidos pode ser repassada de forma anônima ao Disque Denúncia Unificado 181.

