Assine
overlay
Início Gerais
FORAGIDOS

MG: polícia procura detentos que serraram cela e fugiram em Teófilo Otoni

Gustavo Rodrigues Esteves, de 29 anos, e Arnaldo Ferreira de Souza Neto, de 26 anos, estão foragidos. Fugitivos têm envolvimento com o tráfico de drogas

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
11/08/2025 17:28

compartilhe

Siga no
x
Gustavo Rodrigues Esteves, de 29 anos, e Arnaldo Ferreira de Souza Neto, de 26 anos
A Penintenciária de Teófilo Otoni (MG) instaurou procedimento interno para apurar as circunstâncias do ocorrido e eventuais responsabilidades crédito: Sejusp / Divulgação

As forças de segurança pública de Minas Gerais procuram por dois detentos que fugiram da Penitenciária de Teófilo Otoni, na Região do Vale do Mucuri, na madrugada desta segunda-feira (11/8). Gustavo Rodrigues Esteves, de 29 anos, e Arnaldo Ferreira de Souza Neto, de 26 anos, estão foragidos. 

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a dupla conseguiu serrar as grades da cela e chegar à área externa da unidade.

Leia Mais

Gustavo havia sido admitido na unidade prisional em 24 de julho deste ano. Ele tem passagens pelo sistema prisional desde junho de 2017. Já Arnaldo chegou à Penitenciária de Teófilo Otoni, em fevereiro deste ano. Ele também tem passagens desde outubro de 2017. Os dois teriam envolvimento com o tráfico de drogas. 

Desde a fuga, a direção do local instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias do ocorrido e possíveis responsabilidades. Qualquer informação que possa ajudar nas buscas pelos foragidos pode ser repassada de forma anônima ao Disque Denúncia Unificado 181. 

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

foragidos minas-gerais trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay