A polícia procura por três detentos que fugiram da Penitenciária de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, na noite dessa quarta-feira (12/6).

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), seis detentos de uma mesma cela acessaram a área externa do pavilhão da unidade depois de cavarem um buraco na parede.

Os policiais penais da unidade perceberam a movimentação, iniciaram a contenção e os comandos de ordem no pavilhão.

Três detentos foram cercados pelos policiais e levados para as celas. Outros três homens jogaram cobertores sobre a concertina do alambrado, ultrapassaram a barreira de segurança e conseguiram fugir.

Tiago das Neves de Jesus, de 37 anos, Manoelzito Gil de Souza, de 35 anos, e Rainne Rodrigues da Silva de Moraes, de 26 anos, acessaram uma área de mata fechada e são procurados.

“As forças de segurança seguem em busca dos foragidos. Qualquer informação que possa auxiliar na recaptura podem ser repassadas de forma totalmente sigilosa e anônima para o Disque Denúncia 181 – um canal oficial de denúncias, cuja ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer um dos municípios mineiros”, informou a Sejusp.



Outras fugas em Minas

Ao menos outros 16 detentos fugiram de penitenciárias em Minas Gerais desde o início do ano. No dia 29 de fevereiro, nove detentos que estavam no Presídio de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, aproveitaram o momento de banho de sol para fugir por uma tela cerrada.

Oito dos nove detentos foram recapturados. Deivid Antônio de Souza morreu baleado durante abordagem policial em Esmeraldas, na Grande BH, em maio.

Ainda em maio, sete presos fugiram da Casa do Albergado João Pessoa, no Bairro Horto, Região Leste de Belo Horizonte, entre os dias 23 e 26. Segundo a Sejusp, cinco detentos seguem foragidos. Carlos Vinicius da Silva, Felipe Gustavo Souza, Patrick de Oliveira Brauer, Vitor Bruno Pereira Chaves e Julio Cesar Viana têm mandado de prisão em aberto e as buscas por eles continuam.