A família da cuidadora de idosos Carolina Ferreira Vieira da Silva, de 37 anos, registrou um boletim de ocorrência após a mulher sair de casa em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, e não dar mais notícias.

Conforme conta a irmã, Cristiane Ferreira, Carolina saiu de casa no Alto do Santa Rita, na Zona Leste da cidade, na segunda-feira da semana passada (3/6), pouco depois das 15h. Ela disse que voltaria rápido, mas desapareceu. A mãe dela procurou a Polícia Militar (PM) no último sábado (8/6) para comunicar o desaparecimento.

“Ela estava se recuperando em casa há dois meses após cirurgia de retirada de mioma no útero. Então, essa foi a primeira que ela saiu para a rua depois do procedimento”, conta Cristiane. Carolina saiu de casa sem levar o celular e não fez mais qualquer contato com a família.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a mulher deixa o imóvel e dobra a esquina da rua. Veja:





A família diz que não tem suspeitas sobre um possível envolvido no desaparecimento dela. “Ela não tinha desafetos e fez aniversário no sábado. Nós estávamos nos preparando pra comemorar em uma churrascaria. Minha irmã também não tinha namorado. A nossa relação sempre foi muito boa e sempre saíamos juntas”, conclui.

Informações sobre o paradeiro de Carolina Ferreira Vieira da Silva podem ser repassadas à família pelos telefones (32) 99106-3657 e (32) 98414-5856.