Um homem procurado pela Interpol por um homicídio cometido em Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, foi extraditado da França nesta quarta-feira (12/6), informou a Polícia Federal (PF) mineira. Ele estava preso no país europeu desde janeiro deste ano.

Atualmente com 25 anos, o homem teve seu nome inserido na lista de foragidos internacionais da Interpol pelo Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal em Minas Gerais, em março de 2021. O alerta vermelho foi divulgado em razão do mandado de prisão expedido pelo Juízo da Comarca de Santa Maria do Suaçuí.

O crime aconteceu em julho de 2018, na zona rural de Santa Maria do Suaçuí, e decorreu de desavença ocorrida em um bar dias antes.

Conforme a PF, no dia do homicídio, ao descer da motocicleta para retirar arame colocado propositalmente em uma porteira para obstruir a passagem, a vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo pelo extraditado e seu comparsa.