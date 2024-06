Uma mulher de 18 anos foi assassinada a facadas na tarde dessa terça-feira (11/6), na cidade de Serro, Região Central de Minas Gerais. A suspeita é que o pai do filho dela seja o autor do crime.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima teve relacionamento de três anos com o suspeito do crime, com quem teve um filho, atualmente com dois anos. Ela terminou a relação há alguns meses, mas o ex não aceitou.

Nos últimos três meses, o rapaz passou a procurar insistentemente a vítima, querendo reatar o relacionamento. Ela, no entanto, dizia que não voltaria a se relacionar com ele. O contato entre os dois, narra o BO, era apenas para tratar das questões envolvendo o filho do casal.

Leia também: PM suspeito de estuprar crianças é preso em Minas Gerais

Na tarde dessa terça, o homem foi na casa do pai da vítima para entregar um dinheiro usado para tratamento dentário do filho. Segundo o BO, os dois conversaram por um tempo. A vítima estava acompanhada do irmão. O suspeito pediu para o irmão deixar a vítima sozinha, alegando que precisava conversar com ela.

Quando o irmão se afastou, ele esfaqueou a mulher. Ela gritou por socorro e foi ouvida pelo irmão. Quando chegou ao local, viu que ela estava ferida, chamou o pai e ligou para o Samu. A ambulância chegou, fez os primeiros socorros, mas a vítima morreu.

Os policiais militares fizeram busca pelo suspeito, indo em endereços dele, mas até o fechamento da reportagem, não foi encontrado.