Dois detentos em regime semiaberto foram alvo de tiros na manhã desta quarta-feira (12/6) quando saíam do presídio de Araguari, no Triângulo Mineiro, para trabalhar. Um deles morreu no local e outro ficou ferido e está internado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). Um vídeo mostra a ação dos atiradores.





O crime foi no início da manhã. Nas imagens de uma câmera de segurança é possível ver o momento em que os albergados estão numa moto e são abordados por mais dois homens também em motocicleta.





As vítimas pararam o veículo e fugiram quando perceberam que eram perseguidos. Enquanto isso, um dos criminosos desce da moto e corre atrás dos homens atirando. Um dos homens foi baleado e morreu um pouco mais à frente. A outra vítima, mesmo ferida, foi encontrada em um matagal e foi levada para o HC-UFU.





A Polícia Militar (PM) informou ter identificado um dos suspeitos e continua as buscas para prendê-lo. Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmou que os dois homens feridos eram presos da unidade de Araguari, estavam no regime semiaberto e salientou que o caso aconteceu fora do presídio e que as investigações são de responsabilidade da Polícia Civil.





A identidade dos detentos não foram divulgadas e ainda não foi determinada a motivação do ataque.