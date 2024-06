Cerca 150 equipamentos de informática foram furtados na Escola Municipal Machado de Assis, em Contagem, na Grande BH. Foi o porteiro quem, ao chegar pela manhã desta terça-feira (12/6) na escola, se deparou com os portões internos arrombados e um prejuízo de aproximadamente R$ 350 mil.

Os criminosos arrombaram um cofre e levaram, até o último levantamento, oito projetores, 13 notebooks, 11 tablets e ainda 124 novos chromebooks, entregues na última sexta-feira (7/6) pelo projeto “Escola Digital” – iniciativa que recebeu investimento pela Prefeitura de Contagem de R$ 30 milhões.





“O Chromebook vem com uma série de programas educativos que facilitam o trabalho do professor em sala de aula na interação pedagógica e didática. Lamentavelmente, eles não tinham sido nem retirados da caixa ainda”, destaca Rodney José dos Santos, subsecretário de Gestão, Orçamento e Finanças da Secretaria Municipal de Educação.





Como a escola está em obras, uma das hipóteses levantadas, segundo Rodney, é de que os assaltantes tenham entrado pelo contêiner ao lado de fora, instalado na rua Japurá, no Bairro Amazonas, para o término dos trabalhos. “Vale destacar que é um fato isolado. As câmeras estavam desligadas desde o final de abril, portanto não houve o videomonitoramento por conta da estrutura de cabeamento da reforma, que estava sendo refeita para a instalação das câmeras”, diz o subsecretário.





Uma das hipóteses levantadas é de que os assaltantes tenham entrado pelo contêiner lado de fora, instalado para finalizar a reforma da escola Gladyston Rodrigues/EM

“Curiosamente eles entraram em uma das salas mais seguras, uma delas é a sala do diretor. São duas portas com cadeado, que eles também levaram”, completa. As aulas desta terça-feira (12/6) foram suspensas na escola, que atende mais de 900 estudantes do 1° ao 9° ano, crianças e adolescentes de 6 a 14 anos.



O subsecretário afirmou que a Polícia Militar foi acionada ainda no início do dia pelo diretor Luiz Gustavo Martins, juntamente com a Guarda Municipal, que fez o trabalho de isolamento da área e abriu a investigação preliminar. A perícia da Polícia Civil chegou logo em seguida. Ele ressalta que vão haver reuniões com a Guarda Municipal e forças de segurança para “reforçar uma maior condição de segurança patrimonial nas escolas”.

A Guarda Municipal de Contagem reforça a importância do apoio da comunidade no caso, auxiliando por meio de qualquer informação que possa ajudar com as buscas, pelo disque denúncia 181 e o telefone 153. A Polícia Civil afirma que deslocou a perícia oficial ao local "para realizar os primeiros levantamentos que irão subsidiar a investigação. A ocorrência ainda está em andamento com a Polícia Militar".

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa