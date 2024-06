Um adolescente, de 16 anos, foi encontrado morto na noite dessa quarta-feira (12/6), na linha férrea do bairro Amazonas, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem foi encontrado pela equipe policial já sem vida. O adolescente foi baleado ao menos quatro vezes na região da face.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com informações levantadas pela Polícia Militar no local do crime, o jovem era usuário de drogas e estava envolvido com o tráfico na região do bairro Amazonas.

Além disso, ele já foi apreendido por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.