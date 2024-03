A Polícia prendeu, na manhã desta quinta-feira (7), o oitavo detento que fugiu da penitenciária de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no último dia 29. Walace Lima Gonçalves, 22 anos, foi preso na cidade de Caratinga, na Zona da Mata de Minas, após se apresentar na Delegacia de Polícia Civil.

Com a prisão de Walace, oito dos nove detentos foram recapturados. Deivid Antônio de Souza, de 35 anos, segue foragido.

A fuga aconteceu na última quinta-feira (29). Nove detentos aproveitaram o momento de banho de sol para fugir por uma tela cerrada. O local da fuga não é monitorado por câmeras.

Um dos fugitivos foi encontrado na própria rua do presídio. Já o segundo estava tentando entrar em um prédio da região. Victor André Luiz Gomes Soares, de 20 anos, foi o terceiro preso.

João Batista Freire Rodrigues Filho, de 34 anos, foi preso no último dia 4 quando circulava em via pública em Juatuba, na Grande BH.

Outros dois fugitivos foram localizados no dia 4, Bairro Vila Ferraz, em Santa Luzia, depois de denúncia anônima.

Já Kelven Rodrigues Reis, 18, e Tharley, 22, foram localizados em uma casa na Rua Alberto Rodrigues da Silva, no Bairro Palmital, a pouco mais de dois quilômetros de distância do presídio de Santa Luzia, também no dia 5.

Eles tentaram fugir, acabaram feridos e foram levados para a UPA São Benedito, no bairro de nome homônimo. A polícia não detalhou o tipo de lesão sofrida pelos criminosos, apenas que eles foram liberados.