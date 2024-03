O horário de atendimento no Centro de Saúde Betânia será ampliado a partir desta quinta-feira (7/3). A unidade, localizada na Rua Canoas, 678, no Bairro Betânia, Região Oeste de Belo Horizonte, agora passa a atender de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h.

Até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde já estendeu o horário de funcionamento de 15 centros de saúde. Os endereços das 152 unidades de saúde de BH estão disponíveis online. A medida tem como objetivo garantir o atendimento mais ágil às pessoas que apresentam sintomas de dengue, zika e chikungunya.



Nas unidades com horário ampliado os atendimentos de rotina estão mantidos durante todo o funcionamento e também serão atendidas pessoas que apresentarem sintomas como febre, dores musculares e nas articulações, manchas vermelhas na pele, dor de cabeça ou atrás dos olhos, náuseas ou vômitos.

Centros de saúde com horário ampliado

Oeste

Centro de Saúde Betânia

Barreiro

Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa/Tirol

Centro de Saúde Vale do Jatobá

Leste

Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes

Nordeste

Centro de Saúde São Paulo

Centro de Saúde Efigênia Murta de Figueiredo

Noroeste

Centro de Saúde João Pinheiro

Norte

Centro de Saúde Aarão Reis

Centro de Saúde Novo Aarão Reis

Pampulha

Centro de Saúde Padre Tiago

Centro de Saúde Confisco

Venda Nova

Centro de Saúde Serra Verde

Centro de Saúde Rio Branco

Centro-Sul

Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida

Centro de Saúde Santa Lúcia

Além dos centros de saúde com horário ampliado, a população com sintomas das arboviroses também pode procurar atendimento em unidades específicas, abertas pela prefeitura. Os locais podem ser conferidos no portal da PBH.

Mais um hospital

A partir desta quinta (7/3) também começa a funcionar mais um hospital temporário para atender pessoas com sintomas das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O hospital vai atender 24 horas por dia nas dependências do antigo Hospital Santana, na Rua Santa Cruz, 137, bairro Alto Barroca, na regional Oeste.

A estrutura contará com cinco consultórios e 40 leitos para garantir a assistência à população, além de 179 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e farmácia e auxiliares administrativos.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa