Cinco detentos, dos sete que fugiram da Casa do Albergado João Pessoa, no Bairro Horto, Região Leste de Belo Horizonte, seguem foragidos.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Carlos Vinicius da Silva, Felipe Gustavo Souza, Patrick de Oliveira Brauer, Vitor Bruno Pereira Chaves e Julio Cesar Viana seguem sendo procurados e tem mandado de prisão em aberto.

Alexandre Magalhães da Silva retornou para o sistema prisional na quarta-feira (29/5) e está preso na Penitenciária José Maria Alkmin, em Ribeirão das Neves. Dylan Carvalho Dias foi recapturado na última quinta-feira (30/5) e está preso no Ceresp Gameleira.

Os sete detentos fugiram da Casa do Albergado entre os dias 23 e 26 de maio. A casa é destinada a presos que cumprem penas em regime semiaberto, ou seja, trabalham durante o dia e pernoitam no local. Todos os presos do local foram beneficiados com progressões de penas.



Veja foto dos procurados