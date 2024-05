A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmou a fuga de sete presos da Casa do Albergado João Pessoa, no Bairro Horto, Região Leste de Belo Horizonte, entre quinta-feira (23/5) e domingo (26/5). O Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG)apura as circunstâncias da ocorrência.

Os nomes e as imagens dos sete fugitivos foram divulgados pela Sejusp na manhã desta segunda-feira (27), quando também foi expedido um alerta pelo Depen-MG. Veja quem são:

Os nomes listados pela Sejusp são: Alexandre Magalhães da Silva, Carlos Vinicius da Silva, Dylan Carvalho Dias, Felipe Gustavo Souza, Julio Cesar Viana, Patrick de Oliveira Brauer e Vitor Bruno Pereira Chaves.



Entenda

A Casa do Albergado é destinada a presos que cumprem penas em regime semiaberto ou aberto, ou seja, podem trabalhar e estudar fora durante o dia, mas precisam se recolher à noite para dormir na unidade. Todos os presos do local foram beneficiados com progressões de penas.

Na última quinta-feira, dois presos saíram para trabalhar e não retornaram à Casa do Albergado. Na noite de domingo, outros cinco presos não se apresentaram.

O desaparecimento dos sete é considerado fuga e implica investigação administrativa para saber se houve algum tipo de envolvimento dos funcionários da instituição. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ainda não tem pistas sobre os custodiados.