BH: gari é assassinado por causa de briga de trânsito
Crime aconteceu no bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte; vítima foi socorrida por populares e levada para o Hospital Santa Rita, onde faleceu
compartilheSiga no
Um gari de 44 anos, da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) de Belo Horizonte, morreu assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (11/8), segundo informações da Polícia Militar, em consequência de uma briga de trânsito. O autor dos disparos fugiu e seria o motorista de um BYD, de cor cinza.
Leia Mais
O crime ocorreu na Rua Modestina de Souza, no Bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte. O gari foi socorrido por populares, que o levaram ao Hospital Santa Rita, mas faleceu.
Segundo informações da PM, o motorista teria discutido com um outro gari, que não foi a vítima fatal. Ele atirou de dentro do carro e errou a mira.
O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Contagem.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Matéria em atualização.