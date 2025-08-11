BH: gari é assassinado por causa de briga de trânsito

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um gari de 44 anos, da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) de Belo Horizonte, morreu assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (11/8), segundo informações da Polícia Militar, em consequência de uma briga de trânsito. O autor dos disparos fugiu e seria o motorista de um BYD, de cor cinza.

O crime ocorreu na Rua Modestina de Souza, no Bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte. O gari foi socorrido por populares, que o levaram ao Hospital Santa Rita, mas faleceu.

Segundo informações da PM, o motorista teria discutido com um outro gari, que não foi a vítima fatal. Ele atirou de dentro do carro e errou a mira.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Contagem.

Matéria em atualização.