HOMICÍDIO

BH: gari é assassinado por causa de briga de trânsito

Crime aconteceu no bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte; vítima foi socorrida por populares e levada para o Hospital Santa Rita, onde faleceu

Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
11/08/2025 12:48 - atualizado em 11/08/2025 12:50

Polícia Militar montou operação para capturar assassino
Polícia Militar montou operação para capturar assassino

Um gari de 44 anos, da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) de Belo Horizonte, morreu assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (11/8), segundo informações da Polícia Militar, em consequência de uma briga de trânsito. O autor dos disparos fugiu e seria o motorista de um BYD, de cor cinza.

O crime ocorreu na Rua Modestina de Souza, no Bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte. O gari foi socorrido por populares, que o levaram ao Hospital Santa Rita, mas faleceu.

Segundo informações da PM, o motorista teria discutido com um outro gari, que não foi a vítima fatal. Ele atirou de dentro do carro e errou a mira.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Contagem.

Matéria em atualização.

