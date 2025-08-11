MG: homem é preso recebendo dinheiro falso em casa

Um homem foi preso pela Polícia Federal depois de ser flagrado recebendo dinheiro falso na porta de casa no município de Bocaiúva, no Norte de Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (11/8). A encomenda foi enviada do Rio de Janeiro (RJ) e destinada ao endereço do investigado.

Policiais federais realizaram a abordagem do destinatário no momento do recebimento. “Antes da abertura do envelope, o suspeito declarou saber o motivo da presença dos policiais e informou que no interior da correspondência haveria cédulas que, somadas, dariam o valor total de R$ 1 mil”, informou a PF por meio de assessoria.

A PF apreendeu 12 cédulas com indícios de falsificação: duas de R$ 200, duas de R$ 100 e oito de R$ 50.

O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Federal em Montes Claros, também no Norte do estado. O aparelho celular dele foi apreendido e será periciado.

