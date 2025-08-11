MG: homem é preso recebendo dinheiro falso em casa
Ocorrência foi registrada no município de Bocaiuva, no Norte de Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (11/8). Homem recebeu R$ 1 mil
compartilheSiga no
Um homem foi preso pela Polícia Federal depois de ser flagrado recebendo dinheiro falso na porta de casa no município de Bocaiúva, no Norte de Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (11/8). A encomenda foi enviada do Rio de Janeiro (RJ) e destinada ao endereço do investigado.
Policiais federais realizaram a abordagem do destinatário no momento do recebimento. “Antes da abertura do envelope, o suspeito declarou saber o motivo da presença dos policiais e informou que no interior da correspondência haveria cédulas que, somadas, dariam o valor total de R$ 1 mil”, informou a PF por meio de assessoria.
Leia Mais
A PF apreendeu 12 cédulas com indícios de falsificação: duas de R$ 200, duas de R$ 100 e oito de R$ 50.
- Polícia Federal faz operação em MG, DF e mais três estados
- Mulher compra dinheiro falso pela internet e acaba presa pela PF em Minas
- MG: jovem é preso em casa pela PF ao receber dinheiro falso pelos Correios
O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Federal em Montes Claros, também no Norte do estado. O aparelho celular dele foi apreendido e será periciado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia