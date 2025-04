MG: jovem é preso em casa pela PF ao receber dinheiro falso pelos Correios

Um homem de 22 anos suspeito de adquirir cédulas falsas foi preso pela Polícia Federal Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais, no momento em que recebia dinheiro falso em uma encomenda dos Correios. A prisão aconteceu na última quinta-feira (24/9), mas foi divulgada hoje (30/4) pela PF.

A abordagem dos policiais federais aconteceu quando o suspeito recebia o pacote em sua residência. “No envelope foram encontradas 15 cédulas falsas: cinco de R$ 20, duas de R$ 50 e oito de R$ 100, totalizando R$ 1 mil. Algumas notas apresentavam numerações de série idênticas, indicando falsificação”, informou a assessoria da PF em comunicado.

O celular do jovem também foi apreendido e, junto com as cédulas, será submetido à perícia para identificar possíveis conexões com outros envolvidos.

“A falsificação de moeda é crime com pena de reclusão de 3 a 12 anos, além de multa. A Polícia Federal mantém o monitoramento intensificado de encomendas suspeitas na região”, informou a instituição.

