MG: homem é preso suspeito de adquirir notas falsas de R$ 100

Um homem de 23 anos foi preso suspeito de receber cinco cédulas falsas de R$ 100. O flagrante foi registrado nessa quinta-feira (24/4), em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Federal (PF), a detenção aconteceu no momento em que o suspeito recebia as notas via correspondência pelos Correios. Durante a entrega, os policiais confirmaram que o pacote continha notas com indícios de falsificação.

O jovem foi encaminhado ao Presídio Regional de Montes Claros. O celular do suspeito também foi apreendido, junto com as cédulas. Os materiais serão periciados com o objetivo de identificar possíveis ligações com organizações criminosas.

A Polícia Federal alerta que a falsificação de moeda é classificada como crime contra a fé pública. A pena prevista é de três a 12 anos de reclusão, além de aplicação de multa, para quem fabrica, adquire, vende, troca, guarda ou coloca em circulação cédulas falsas. “O monitoramento de encomendas suspeitas permanece intensificado na região”, afirma a corporação.