Polícia Federal faz operação em MG, DF e mais três estados

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Foi deflagrada pela Polícia Federal (PF), na manhã desta terça-feira (8/7), uma operação contra a fabricação e comercialização de cédulas falsas em cinco cidades brasileiras. Entre elas, estão Divinópolis (MG), Brasília (DF) e Londrina (PR).

É a Operação Nota Fria, que tem como objetivo combater a fabricação e a comercialização de moeda falsa em território nacional. A investigação começou com a prisão em flagrante de um homem que recebeu, pelos Correios, várias cédulas falsas.

Com o flagrante, tiveram início diligências para identificar o destino dos valores vindos das transações ilícitas. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão.

A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores pertencentes aos investigados, num total de R$ 500 mil.

O principal alvo da operação já é investigado em inquéritos da Polícia Federal nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Norte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito é apontado como o principal beneficiário das quantias obtidas com a venda das cédulas falsas por meio de aplicativos de mensagens instantâneas. As investigações no momento têm foco na análise do material apreendido, visando aprofundar a apuração e esclarecer todos os aspectos do crime, segundo a PF.