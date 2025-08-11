Assine
ACIDENTE GRAVE

Jovem de 22 anos morre após ser arremessada de veículo no interior de MG

Motorista perdeu o controle do carro, capotou e bateu contra um barranco à margem de rodovia perto de Patrocínio, no Alto Paranaíba

Renato Manfrim - Especial para o EM
Renato Manfrim - Especial para o EM
11/08/2025 19:10

Jovem de 22 anos morreu ao ser arremessada de veículo, que capotou no interior de Minas crédito: Redes Sociais/Divulgação

Uma jovem de 22 anos morreu após ser arremessada de um carro que capotou na MGC-462, perto de Patrocínio, no Alto Paranaíba, na madrugada desse domingo (10/8).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do veículo, de 26 anos, e uma criança, de 4, sofreram ferimentos leves. Já Jenifer Luiza Chaves, natural de Perdizes, no Triângulo Mineiro, faleceu no local do acidente.

As vítimas saíram de Patrocínio e seguiam para a cidade de Perdizes, onde residem. O motorista teria perdido o controle do carro, que capotou e depois bateu contra um barranco, à margem da rodovia.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do acidente e, desta forma, as causas e circunstâncias do mesmo são investigadas.

De acordo com a Funerária São Lázaro, Jenifer foi sepultada no Cemitério Municipal de Perdizes, na manhã desta segunda-feira (11/8).

overflay