Jovem de 22 anos morre após ser arremessada de veículo no interior de MG

Uma jovem de 22 anos morreu após ser arremessada de um carro que capotou na MGC-462, perto de Patrocínio, no Alto Paranaíba, na madrugada desse domingo (10/8).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do veículo, de 26 anos, e uma criança, de 4, sofreram ferimentos leves. Já Jenifer Luiza Chaves, natural de Perdizes, no Triângulo Mineiro, faleceu no local do acidente.

As vítimas saíram de Patrocínio e seguiam para a cidade de Perdizes, onde residem. O motorista teria perdido o controle do carro, que capotou e depois bateu contra um barranco, à margem da rodovia.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do acidente e, desta forma, as causas e circunstâncias do mesmo são investigadas.

De acordo com a Funerária São Lázaro, Jenifer foi sepultada no Cemitério Municipal de Perdizes, na manhã desta segunda-feira (11/8).

