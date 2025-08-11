Assine
Câmara Municipal de BH revoga título de capital nacional do "grau"

Vereadores cassam título concedido à capital mineira em 2022, por meio de um PL aprovado pelo próprio legislativo

Alessandra Mello
11/08/2025 16:36 - atualizado em 11/08/2025 18:10

Projeto que cassa título de "Capital Nacional do Grau" segue para sanção do prefeito de BH
Projeto que cassa título de "Capital Nacional do Grau" segue para sanção do prefeito de BH crédito: pixabay

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) revogou a lei que deu à cidade o título de Capital Nacional do Esporte Wheeling, conhecido como “grau”, que consiste em fazer manobras com a moto empinada


O projeto que cassou o título foi aprovado em segundo turno, nesta segunda-feira (11/08), por 31 a oito votos. Ele foi concedido por meio de um outro projeto de lei aprovado pela própria CMBH, em 2022. 


O autor do projeto, vereador Sargento Jalyson (PL), afirma que após a entrada em vigor da lei houve, desde 2022,  uma "explosão de registros" da prática de grau nas vias públicas, o que é proibido pelo Código Nacional de Trânsito.  Conforme dados apresentados pelo parlamentar, em 2019 a Polícia Militar havia registrado três ocorrências de "rolezinho do grau", nome dado à prática irregular da atividade em via pública. Em 2020, teriam sido 21 ocorrências; em 2021, 9; e no ano de aprovação da lei, 2022, houve 18 registros.

Contrário à cassação do título, o vereador Edmar Branco (PCdoB) afirmou que a lei que declara BH como a capital nacional do grau "não tem relação com a prática de crimes", e defendeu a fiscalização para coibir a realização do esporte em vias públicas. “A gente precisa fortalecer a fiscalização, o esporte e a juventude. Se não tem espaço específico, vamos criar espaço específico pra fazer grau. Acabar com a data não vai resolver o problema”, afirmou. 

Para a vereadora Juhlia Santos (Psol), retirar o título de Belo Horizonte de “Capital de Nacional do Grau” vai descredibilizar a prática esportiva e não vai solucionar o problema causado pelo grau em locais inadequados. De acordo com a parlamentar, é necessário garantir fiscalização pela Polícia Militar para que o esporte não seja praticado em locais impróprios, como vias públicas.

O PL segue agora para sanção do prefeito Álvaro Damião (União Brasil).

