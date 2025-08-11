Câmara Municipal de BH revoga título de capital nacional do "grau"

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) revogou a lei que deu à cidade o título de Capital Nacional do Esporte Wheeling, conhecido como “grau”, que consiste em fazer manobras com a moto empinada.





O projeto que cassou o título foi aprovado em segundo turno, nesta segunda-feira (11/08), por 31 a oito votos. Ele foi concedido por meio de um outro projeto de lei aprovado pela própria CMBH, em 2022.





O autor do projeto, vereador Sargento Jalyson (PL), afirma que após a entrada em vigor da lei houve, desde 2022, uma "explosão de registros" da prática de grau nas vias públicas, o que é proibido pelo Código Nacional de Trânsito. Conforme dados apresentados pelo parlamentar, em 2019 a Polícia Militar havia registrado três ocorrências de "rolezinho do grau", nome dado à prática irregular da atividade em via pública. Em 2020, teriam sido 21 ocorrências; em 2021, 9; e no ano de aprovação da lei, 2022, houve 18 registros.

Contrário à cassação do título, o vereador Edmar Branco (PCdoB) afirmou que a lei que declara BH como a capital nacional do grau "não tem relação com a prática de crimes", e defendeu a fiscalização para coibir a realização do esporte em vias públicas. “A gente precisa fortalecer a fiscalização, o esporte e a juventude. Se não tem espaço específico, vamos criar espaço específico pra fazer grau. Acabar com a data não vai resolver o problema”, afirmou.

Para a vereadora Juhlia Santos (Psol), retirar o título de Belo Horizonte de “Capital de Nacional do Grau” vai descredibilizar a prática esportiva e não vai solucionar o problema causado pelo grau em locais inadequados. De acordo com a parlamentar, é necessário garantir fiscalização pela Polícia Militar para que o esporte não seja praticado em locais impróprios, como vias públicas.

O PL segue agora para sanção do prefeito Álvaro Damião (União Brasil).