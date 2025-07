PM prende homem que atropelou criança e fugiu

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um motociclista, de 18 anos, que atropelou uma criança e fugiu sem prestar socorro à vítima, foi preso pela Polícia Militar, na tarde dessa terça-feira (22/7), em Rio Paranaíba (MG), no Alto Paranaíba.

Segundo informações da Polícia Militar, o piloto da moto não tem habilitação. O acidente de trânsito ocorreu numa rua do Bairro Alto Santa Cruz, onde a criança brincava no momento em que foi atingida.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, assim que o acidente ocorreu, ao ver a criança caída na rua, o autor do atropelamento abandonou a moto e saiu em disparada, tomando rumo ignorado. A PM foi chamada e começou uma operação de captura, a partir da descrição feita por testemunhas das roupas que vestia o condutor.

A criança foi levada para o Hospital Municipal Dona Maria Conceição Fantine Valério. Conforme boletim médico, ela teve ferimentos leves, recebeu atendimento e foi liberada em companhia dos pais.

Os policiais conseguiram imagens de câmeras de segurança, no sistema de videomonitoramento da cidade, que auxiliaram na identificação do autor do atropelamento.

As imagens mostraram que o motociclista fazia manobras perigosas, como o grau, quando o piloto empina a moto e anda apenas com a roda traseira, quando aconteceu o atropelamento.

O homem foi localizado e preso. Ele disse aos policiais que ficou com medo de ser preso, por isso, fugiu sem prestar socorro. Um levantamento feito pelos militares apontou que o autor do atropelamento tem diversas passagens policiais, todas por condução de veículo sem habilitação.

Numa análise das imagens da noite anterior, os policiais descobriram momentos em que o mesmo motociclista aparece fazendo acrobacias e arruaças em ruas da cidade. Ele é suspeito de integrar um grupo que promove "rolezinhos" em Rio Paranaíba.

Ele foi preso e levado para a Central de Flagrantes de Patos de Minas (MG), onde foi lavrada a ocorrência. Ele será transferido para o sistema prisional, ainda nesta quarta-feira.