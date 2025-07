Tempo em BH: confira a previsão para esta quarta-feira (23)

Belo Horizonte tem registrado friozinho pela manhã nos últimos dias, mas as temperaturas ficarão elevadas nesta quarta-feira (23/7).

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar aos 28ºC e a umidade relativa do ar fica em torno de 30% à tarde.

Segundo o órgão municipal, a mínima registrada foi de 13,6ºC, na Região Pampulha, às 6h, com sensação térmica de 15,1ºC. Na Região de Venda Nova, a mínima foi de 14,5ºC, às 6h25.

Minas Gerais

No restante de Minas Gerais, o dia deve ser de tempo seco e estável. A quarta começa com nevoeiro na faixa leste do estado devido às temperaturas amenas e à disponibilidade de umidade. No restante de Minas, há previsão de sol entre poucas nuvens e baixos índices de umidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu parcialmente nublado com nevoeiro ou névoa úmida ao amanhecer nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Na Zona da Mata, o dia será de céu parcialmente nublado a claro. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.