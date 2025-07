Frio continua? Veja como fica o tempo nesta semana em BH e Minas

O frio nas primeiras horas da manhã e à noite devem continuar em Belo Horizonte nesta semana, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já em Minas, o destaque é a possibilidade de leve melhora na umidade, com chuva fraca para o Vale do Jequitinhonha.

Depois de uma semana com dias entre os mais frios do ano, a capital mineira começa este domingo (20/7) com céu claro a parcialmente nublado. À tarde, a tendência é de tempo seco. A temperatura mínima registrada na estação meteorológica Centro-Sul foi de 12,6 °C. A máxima estimada é de 26 °C e a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 35% à tarde.

Para esta segunda (21/07), a previsão é de céu parcialmente nublado a claro. Os termômetros devem ficar entre 13°C e 26ºC.

Já a terça-feira (22/7) deve ter céu claro a parcialmente nublado, mas com temperaturas em ligeira elevação. A mínima prevista é de 13°C, mas a máxima esperada é de 28ºC.

Leve melhora da umidade

Um centro de alta pressão nas proximidades do litoral Sul do país pode intensificar o transporte de umidade do oceano para o interior do continente. Com isso, a Região Leste de Minas deve ter um aumento da nebulosidade, o que melhora um pouco a umidade no restante do estado.

Neste domingo (20/7), a previsão é de céu claro com geada em pontos isolados da Região Sul. Nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce o céu deve ficar parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca. Já na Zona da Mata, o dia deve ter céu parcialmente nublado com névoa úmida. Nas demais regiões, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado.

Nesta segunda (21/07), o céu deve ficar nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha. No Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata, a previsão é de céu parcialmente nublado com nevoeiro ou névoa úmida. Nas demais regiões, o céu fica claro a parcialmente nublado, com névoa seca no Triângulo, Alto Paranaíba e Norte.

Já na terça-feira (22/7), a previsão é de céu parcialmente nublado com nevoeiro ou névoa úmida nos vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e nas Zona da Mata. Nas demais regiões, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca no Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste e Norte.