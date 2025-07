Confira a previsão do tempo para BH neste domingo (20/7)

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

O tempo deve continuar ameno em Belo Horizonte neste domingo (20/7), com temperaturas ligeiramente mais baixas do que as registradas neste sábado (19). É o que indica a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O céu deve ser de muitas nuvens ao longo do dia e da noite, com intensidade do vento fraca e sem previsão de chuva. A mínima prevista é de 12ºC e a máxima é de 26ºC.

Este cenário deve se repetir no começo da semana. Até quarta-feira (23), as temperaturas devem variar entre 13ºC e 28ºC, sem previsão de chuvas.

Neste sábado, a temperatura mais baixa registrada pelo Inmet na capital mineira foi de 10,0ºC na estação do Aeroporto da Pampulha. A mais alta foi de 26,8ºC, na estação da regional Oeste.

Ainda no sábado, o Inmet emitiu alerta para queda de temperatura em 152 municípios mineiros, válido até o fim da noite. O aviso, de perigo potencial, indica que as cidades poderiam registrar queda entre 3ºC e 5ºC na temperatura, o que pode trazer leve risco para a saúde devido ao frio.

