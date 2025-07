Férias em BH: dicas imperdíveis para curtir com toda a família

Esqueça o cobertor e o sofá: nas férias de julho, Belo Horizonte se transforma em um laboratório de criatividade repleto de atrações para as crianças. De 19 a 27 de julho, a capital espalha cultura por todos os lados com uma programação que garante diversão para todas as idades e bolsos: Tem cinema ao ar livre, oficinas que desafiam a imaginação, museus com experiências interativas e espaços onde o brincar vira arte. Confira a seguir os principais eventos culturais e atividades que prometem animar a semana.

Férias nos Teatros Francisco Nunes, Marília e Raul Belém Machado

Data: de 19/7 a 27/7

Horário: opções das 11h às 16h

Local: Teatros Francisco Nunes, Marília e Raul Belém Machado

Preço: Gratuito

O Circuito Municipal de Cultura oferece uma programação especial com espetáculos teatrais para todas as idades, com entrada gratuita. Música, poesia, ancestralidade e artes visuais ganham forma em montagens lúdicas e envolventes.

Programação:

Teatro Francisco Nunes (Parque Municipal)

19/7 - Chuá (11h)





20/7 - Aquarela - Um Show Cênico (11h)





Teatro Marília (Av. Prof. Alfredo Balena, 586)





19/7 - Afrozinha e o Baobá (16h)





20/7 - Avoar (16h)





26/7 - As Aventuras de Matias (16h)





27/7 - Cantigas para acordar o rio (16h)





Espaço Cênico Yoshifumi Yagi / Raul Belém Machado (Av. Abílio Machado, 3401 - Alípio de Melo)





24/7 - Manga Mangueira, meu pé de brincadeira (14h)





25/7 - Brincadeira Sonora (14h)





26/7 - Show de Brincar (14h)





27/7 - Circo do Só Eu (14h)





Colônia de Férias Coleguium

Data: 21/7 a 25/7

Horário: A opção integral é das 7h às 17h, mas as famílias podem optar por escolher só a parte da manhã ou da tarde.

Local: Unidades Castelo, Gutierrez e Cidade Nova

Preço: Os preços variam de acordo com as opções

Inscrições: (31) 3490-5000 (opção 5)

Para crianças de 2 a 6 anos, a colônia de férias do Collegium propõe uma série de atividades lúdicas como contação de histórias, culinária prática, jogos cooperativos e muita interação entre os pequenos, garantindo dias de aprendizado e alegria. Está disponível para alunos e não alunos da rede, para meio período, período integral ou diárias avulsas.

Colônia de Férias SESIMINAS

Faixa etária: 5 a 10 anos

Data: 21/7 a 25/7

Horário: das 13h às 17h

Local: Centro Cultural SESIMINAS BH - Rua Álvares Maciel, 59, Santa Efigênia

Preço: R$ 430 (semana completa)

Inscrições: (31) 98791-5676 ou sesiculturamg@fiemg.com.br

Para crianças de 5 a 10 anos, o SESIMINAS oferece uma semana cheia de oficinas criativas (ecobags, colagens, stencil), hip hop, brincadeiras e cinema com pipoca, além de uma animada Festa Julina, em espaço seguro e inspirador para as crianças explorarem arte e socialização.

Arena LEGO® - Pátio Savassi

Data: até 27/7

Horário: das 12h às 20h

Local: Piso L3 do Pátio Savassi - Av. do Contorno, 6061 - São Pedro

Preço: gratuito (inscrições pelo App Multi)

A magia dos blocos LEGO® transforma o shopping em um verdadeiro parque de criatividade. Com áreas adaptadas para diferentes idades, esculturas em 3D e construção livre, a atração promete entreter e desenvolver as habilidades dos pequenos.

Exposição Imersiva “Oceano Vivo” - Boulevard Shopping

Data: até 25/8

Horário: das 10h às 22h

Local: Praça de Eventos, Piso 1 - Boulevard Shopping BH, Av. dos Andradas, 3000 - Santa Efigênia

Preço: R$ 69,90 (inteira), R$ 34,95 (meia), combos a partir de R$ 49,90

Uma experiência sensorial que leva o visitante ao fundo do mar com projeções de alta definição, luzes e som envolvente. Criaturas marinhas como baleias, tubarões e águas-vivas desfilam num espetáculo visual que encanta crianças e adultos.

Circo Maximus - Shopping Del Rey

Data: até 31/7

Horário: Seg., ter., qui., sex.: 20h e Sáb., dom. e feriados: 16h, 18h, 20h

Local: Estacionamento G - Av. Presidente Carlos Luz, 3001 - Pampulha

Preço: A partir de R$ 50 (site ou bilheteria local)



O maior circo da América Latina traz números clássicos e modernos com muita emoção. Destaque para o “Globo da Morte” com seis motociclistas, apresentações de freestyle motocross, palhaços, mágicos e performances que mexem com a imaginação de toda a família. Duração: 1h40

Espaço de Colorir “Bobbie Goods” - Boulevard Shopping

Data: até 28/7

Horário: Segunda a sexta-feira: 12h às 20h30, sábado: 10h às 22h e

domingo: 14h às 20h

Local: Piso 2 - ao lado do restaurante Porto Fino, Boulevard Shopping

Preço: Gratuito



Para quem ama pintar, o espaço Bobbie Goods é um refúgio criativo. Com os famosos livros de colorir da artista Abbie Goveia à venda no local, o ambiente é ideal para desacelerar, compartilhar técnicas e colorir com amigos ou em família.

Pátio Savassi - Festival de Teatro Infantil

Data: 19/7 a 27/7

Horário: Todos os dias às 16h

Local: Av. do Contorno, 6061 - Bairro São Pedro - Teatro do Pátio Savassi - Piso L3

Preço: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) - disponíveis no app Multi (crianças a partir de 2 anos pagam ingresso)

Clássicos atemporais como Os Saltimbancos, Branca de Neve, A Pequena Sereia e Cinderela ganham vida em espetáculos cheios de cor, música e fantasia. Ideal para todas as idades, o festival traz uma peça diferente a cada dia com a produção da Cyntilante Produções.

Destaques da programação:

19/7 - Rapunzel

20/7 - Os Saltimbancos

21/7 - Branca de Neve

22/7 - Encontro com as Princesas

23/7 - Soldadinho de Chumbo

24/7 - A Pequena Sereia

25/7 - Encontro de Violões

26/7 - A Bela Adormecida

27/7 - Cinderela

Museus do Centro - MHAB, MIS BH e MUMO

Data: 20/7 a 28/7

Horário: Horários variam de acordo com as oficinas

Local: Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB), Museu da Imagem e do Som (MIS BH), Museu da Moda (MUMO)

Preço: Gratuito

Sábado (20/7)

10h30 às 12h30 (MHAB) - Oficina Binóculo Divertido

Para crianças de 3 a 6 anos: criação de binóculos de brinquedo e uma divertida exploração pelos jardins do museu.





Sexta-feira (26/7)

14h às 16h (MHAB) - Oficina de Cerâmica Ribeirinha: Nossa Terra

Voltada para maiores de 10 anos, a atividade propõe o contato com argila, estimulando a criatividade e valorizando tradições manuais.





Sábado (27/7)

10h às 12h30 - Caminhada Histórica pela antiga Avenida da Liberdade

Um passeio guiado por imagens e histórias da fundação da cidade, para maiores de 18 anos.





10h30 às 12h30 - Oficina “Que Marias Belô tem?”





Homenagem ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, com isogravura para crianças a partir de 8 anos. Participação por ordem de chegada.





Domingo (28/7)

13h às 16h30 (MHAB) - Educativo Aberto

A Sala de Acolhimento se transforma em um espaço de descobertas com materiais lúdicos e pedagógicos para todas as idades.

