Férias escolares: supermercado pode virar passeio educativo; entenda

Durante as férias escolares, muitos pais e responsáveis buscam maneiras de passar mais tempo com os filhos longe das telas e com mais troca e presença. E, para além dos programas tradicionais, uma atividade simples do dia a dia tem ganhado novo sentido: a ida ao supermercado.

Com ambiente seguro e cheio de estímulos visuais, o supermercado tem se tornado um passeio educativo que estimula a autonomia infantil, o raciocínio lógico e a educação alimentar, além de ser uma oportunidade para criar memórias afetivas e até ensinar noções básicas sobre dinheiro.

O engenheiro Maurício Mascarenhas, pai da Maria Júlia, de 6 anos, encontrou nessa rotina uma forma de aproximação. “Sempre que posso, levo a Maju comigo. Antes de sairmos, montamos uma listinha com as coisas que ela mais gosta e que estão dentro do nosso combinado. Ela vai pelas gôndolas procurando, coloca no carrinho e, no final, vê quanto as ‘compras dela’ custaram. Para ela, é como se fosse uma missão”, conta.

E o envolvimento da pequena não para na loja: ao chegar em casa, Maria Júlia tem a responsabilidade de guardar os produtos dela nos lugares certos, frutas na fruteira, iogurtes na geladeira, biscoitos na despensa. “Ela adora. Se sente parte da rotina da casa”, completa o pai. Mais do que um simples exercício de consumo, o hábito permite conversas importantes com as crianças, como reconhecer os diferentes grupos alimentares, entender os rótulos e refletir sobre o valor dos alimentos.

Outra dica para transformar a experiência ainda mais, é envolver os filhos com pequenas tarefas adaptadas à idade, como ajudar a pesar frutas, ler as etiquetas de preço, buscar um ingrediente ou observar a validade dos produtos. Desse jeito é possível falar sobre escolhas equilibradas, entender a diferença entre o que é nutritivo e o que deve ser consumido com moderação.

“A gente observa um aumento significativo na presença de famílias completas nas lojas durante as férias. Por isso, reforçamos as promoções em produtos voltados ao público infantil e preparamos as lojas para serem ambientes ainda mais acolhedores”, explica Vanessa Leite, coordenadora de marketing da rede Supermercados Mundial.

5 atividades educativas para fazer com as crianças no supermercado: