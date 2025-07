Contato de crianças com cosméticos pode causar sinais de puberdade precoce

Crianças expostas a produtos recomendados para uso adulto enfrentam riscos à saúde. Cosméticos e cremes dermatológicos podem causar reações alérgicas graves, enquanto medicamentos que contêm hormônios como testosterona e estrogênio podem desencadear o surgimento de sinais de puberdade precoce quando em contato recorrente com meninos e meninas.

A pele infantil é mais sensível e absorve substâncias com mais facilidade. Ainda em pequenas quantidades, o contato com hormônios ligados à puberdade pode causar mudanças no corpo, mesmo que a criança ainda não esteja no momento adequado para isso, afirma Luiz Cláudio Gonçalves de Castro, coordenador do Departamento de Endocrinologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

O manual de orientação sobre cosméticos na infância da Sociedade Brasileira de Pediatria diz que a pele da criança é mais suscetível aos efeitos das substâncias presentes nesses produtos devido à sua menor espessura e maior permeabilidade e também por causa do sistema imunológico ainda em desenvolvimento.

Produtos hormonais



Circula na internet nesta semana uma história de que, na Suécia, uma menina de 10 meses de idade teria apresentado alterações na genitália após se deitar no peito nu do pai, que usava um gel à base de testosterona. A criança teria desenvolvido um aumento do clitóris, à semelhança de um pequeno pênis, e fechamento dos lábios vaginais.

Para Renato Kfouri, pediatra infectologista, é quase impossível desenvolver características sexuais precoces apenas a partir do contato da pele com um hormônio, exceto se a exposição acontecer em doses altas e frequentes.

"Você precisa de meses ou anos passando o hormônio na pele da criança para que ela altere características genitais", diz Renato Kfouri, também presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

O contato recorrente pode acontecer quando crianças usam produtos dos pais por engano, às vezes escondidas, no sentido de imitá-los. Pode ocorrer também quando os pais pegam os filhos no colo ou os abraçam logo após o uso, de forma recorrente.

Produtos à base de testosterona, hormônio sexual masculino usado por alguns homens sob prescrição médica, podem, contudo, provocar outros sinais de puberdade precoce, como espinhas, pele oleosa, pelos pubianos e irritabilidade, tanto em meninos como em meninas.

"Nos meninos, esse contato pode ainda causar aumento do tamanho do pênis, como se estivessem iniciando a puberdade. Nas meninas, pode causar o aumento do clitóris", diz Gil Guerra Júnior, diretor de Departamento de Endocrinologia Pediátrica da SBEM.

Os cremes com estrogênio, hormônio feminino, podem provocar crescimento das mamas e alterações comportamentais em ambos os sexos, de acordo com o endocrinologista.

Luiz Claudio Gonçalves de Castro diz que, se o contato repetido não for identificado e a exposição continuar, complicações mais sérias podem surgir, como o avanço da idade óssea, a interrupção precoce do crescimento e impactos emocionais. "A criança passa a apresentar características que não condizem com sua faixa etária. Isso pode gerar sofrimento, pois ela se diferencia das demais", diz o médico.

Produtos dermatológicos



Segundo Gonçalves da Castro, existem diversos produtos tópicos que podem causar reações inadequadas em crianças.

"Um delas é o retinol, uma forma de vitamina A usada no tratamento de condições dermatológicas como rugas, linhas finas e manchas. O contato da criança com a substância pode causar irritações graves, descamação e até dermatites", diz.

Produtos para esfoliação da pele de adultos com hidroxiácidos alfa e beta (AHAs e BHAs) também trazem riscos, acrescenta o endocrinologista. "Caso uma criança tenha contato com essas substâncias, pode haver danos à barreira cutânea, que é a primeira linha de defesa do corpo contra o ambiente, resultando em queimaduras químicas e outras lesões."

Produtos de uso diário como xampu, perfume, hidratante e creme corporal também devem ser usados com cuidado, afirma.

Prevenção



Médicos dizem que cada faixa etária deve usar produtos específicos, desenvolvidos com critérios de segurança a fim de evitar problemas como irritação na pele, alergia ou desequilíbrio hormonal.

O manual da Sociedade Brasileira de Pediatria lista diversos "ingredientes questionáveis" em cosméticos de uso adulto e infantil, como parabenos, perfume e BHT, que devem ser evitados.

Gonçalves de Castro, da SBEM, diz que é fundamental que os adultos apliquem seus produtos longe das crianças, lavem bem as mãos após o uso e guardem os frascos fora do alcance dos pequenos.

O médico diz ainda que é necessário estar ciente das recomendações de uso de medicamentos ou cosméticos para a pele. "Toda medicação tópica prescrita para adultos deve ser acompanhada de orientações médicas específicas sobre os cuidados necessários para evitar o contato com crianças após a aplicação."

Ele conclui dizendo que medicamentos hormonais devem ser utilizados apenas com prescrição médica, com orientações claras sobre riscos envolvidos. "Esse cuidado garante a segurança tanto do adulto como das crianças com quem ele convive."