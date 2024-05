A busca por cosméticos naturais tem aumentado significativamente nos últimos anos, de acordo com estudos da Grand View Research, o mercado global de cosméticos naturais deve atingir o valor de 48 bilhões de dólares até 2025, representando um aumento de 5,01% em relação a 2019. No Brasil, o mercado de cosméticos naturais cresce a uma taxa de 20% ao ano, movimentando cerca de R$3 bilhões e apresentando um aumento no faturamento de empresas nacionais de cosméticos sustentáveis.



A busca por cosméticos naturais está relacionada à preocupação crescente dos consumidores, especialmente às novas gerações, com a qualidade dos ingredientes, a origem dos ativos e os impactos ambientais dos produtos consumidos.



A engenheira química e CPO da marca Bisyou, Carolina Viudes destaca a importância da transparência na seleção de ingredientes naturais, garantindo a eficácia e segurança dos produtos: “A natureza oferece uma riqueza de ativos valiosos para a pele, como antioxidantes e vitaminas, que podem proporcionar benefícios notáveis para a saúde e o aspecto da pele.”



Os cosméticos naturais são feitos com matérias-primas naturais, como plantas, minerais e óleos vegetais, que oferecem bons resultados para a pele e cabelo. A produção e descarte de cosméticos naturais são mais sustentáveis, pois não contêm ingredientes poluentes ou ecológicos.



“A sustentabilidade é um pilar fundamental desse mercado, priorizando as práticas sustentáveis e a preservação da biodiversidade”, ressalta a engenheira química.



Além disso, os produtos naturais são menos propensos a causar reações alérgicas ou descamação, sendo ideais para todos os tipos de pele. Sua rica composição em vitaminas e óleos vegetais promove hidratação e nutrição, contribuindo para uma pele saudável e cabelos hidratados.