Embora muita gente não saiba, o distúrbio alimentar pode matar – e algumas dessas mortes são causadas por complicações cardiovasculares. “A relação entre transtorno alimentar e saúde do coração é estudada há anos. O coração é gravemente afetado pela perda de peso e pela desnutrição, de forma que, quanto mais grave for o distúrbio, maior será a probabilidade de a pessoa ter complicações cardíacas. O transtorno alimentar envolve questões complexas, é afetado e afeta a saúde mental, mas tem impactos para todo o organismo”, explica a médica nutróloga, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN),Marcella Garcez.



Os transtornos alimentares comuns incluem anorexia e bulimia, ambas envolvendo obsessão por peso e imagem corporal distorcida. “Pessoas com anorexia evitam ou restringem severamente os alimentos e podem fazer exercícios incansavelmente. Pessoas com bulimia geralmente purgam após a compulsão alimentar, vomitando ou usando laxantes ou diuréticos. Algumas pessoas com anorexia também comem compulsivamente”, diz a médica.

Outros dois transtornos alimentares definidos mais recentemente são o transtorno da compulsão alimentar periódica e o transtorno da ingestão alimentar esquiva/restritiva, que afetam os comportamentos alimentares, mas não incluem obsessões com a imagem corporal. Além disso, outro problema dos transtornos alimentares é que, no contato com a comida, o desejo fala mais alto, muito mais do que a necessidade de nutrir o corpo. “Não é incomum que pacientes com transtornos alimentares tenham um padrão alimentar que não inclui alimentos saudáveis como frutas, verduras, e fontes de fibras. Portanto, não é incomum que faltem nutrientes”, complementa.

Leia: Biscoito maisena, bolinho recheado e até alimentos 'plant based' têm traços de agrotóxicos, diz estudo



A médica nutróloga explica que os distúrbios alimentares podem causar alterações no coração que resultam em maiores riscos para a saúde cardiovascular ao longo da vida. É como se agissem como uma bomba-relógio, aumentando o risco cardíaco e, consequentemente, o de morte. “Isso se deve em grande parte à desnutrição em pessoas com anorexia e aos desequilíbrios eletrolíticos em pessoas com bulimia. Os problemas vão desde diminuição da frequência cardíaca até insuficiência cardíaca. O transtorno alimentar é bastante grave se essas coisas acontecerem”, esclarece Marcella Garcez.



Diferentes distúrbios alimentares afetam o coração de maneira diferente. “Em pessoas com anorexia, a desnutrição e a perda de peso podem causar o encolhimento do músculo cardíaco e a diminuição da frequência cardíaca, uma condição conhecida como bradicardia, na qual a frequência cardíaca é inferior a 60 batimentos por minuto em repouso. A anorexia também pode causar outros ritmos cardíacos anormais. Quando uma pessoa de qualquer tamanho corporal restringe a ingestão de alimentos, muitas vezes ela desenvolve uma frequência cardíaca lenta. Isso ocorre porque o corpo desacelerou o metabolismo." A consequência para o coração é séria. “A depender do tamanho da restrição e do tempo, o coração atrofia. Ele fica mais lento como um urso hibernando. E isso pode se transformar em ritmos perigosos."



Em 2023, um artigo de revisão do Journal of Eating Disorders constatou que pessoas com anorexia têm o segundo maior risco de mortalidade de todas as condições psiquiátricas. Já um artigo do The British Journal of Psychiatry de 2020 trouxe dados do Canadá para mostrar que as pessoas hospitalizadas por distúrbios alimentares podem ter cinco a sete vezes mais probabilidade de morrer do que a população em geral.



No caso da bulimia, o problema é que o vômito excessivo e o uso de laxantes podem levar a um desequilíbrio eletrolítico, o que aumenta o risco de ritmos cardíacos anormais. “Os danos causados ao coração pela bulimia também podem causar insuficiência cardíaca congestiva e morte cardíaca súbita”, conta Marcella.

Leia: Câncer de cérebro é o 10° tipo de tumor que mais causa mortes no Brasil



Embora os transtornos alimentares possam afetar pessoas de qualquer idade ou sexo, geralmente ocorrem mais em meninas adolescentes e mulheres na faixa dos 20 anos. Os pais e outros entes queridos devem ficar atentos a sinais de que alguém está obcecado com seu peso, fazendo exercícios obsessivamente, saindo rotineiramente da mesa durante uma refeição para usar o banheiro ou usando roupas largas para esconder o quão magro está, explica a médica nutróloga. “Os sinais e sintomas de que o distúrbio alimentar de alguém pode estar causando problemas cardíacos incluem tontura, dor no peito, falta de ar, sangramento nasal frequente e falta de energia.”



Trazer alguém com um distúrbio alimentar de volta a um peso saudável pode resolver as mudanças estruturais no coração causadas pela desnutrição, mas isso deve ser feito com cautela e acompanhamento médico. “Pessoas gravemente desnutridas correm alto risco de síndrome de realimentação, que ocorre quando a nutrição é reintroduzida muito rapidamente. Pode ser fatal. Também é importante não culpar as pessoas pelo desenvolvimento de um transtorno alimentar. Esses não são distúrbios de escolha, e precisamos reconhecer isso. Há um componente genético. Se um dos pais o tiver, há uma grande chance de seus filhos também o desenvolverem", aponta Marcella.