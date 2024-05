O Ministério da Saúde vai investir R$ 887,9 mil em projeto de Farmácias em Minas Gerais. A ação tem como objetivo assegurar o acesso de usuários da rede pública de saúde a fitoterápicos com qualidade, segurança e efetividade. Além disso, a estratégia prevê a promoção e o reconhecimento de práticas populares e tradicionais de uso de plantas medicinais e fitoterápicos.



O município de Sarzedo foi selecionado com um projeto que se inicia a partir das evidências locais das práticas e uso e de sua população em plantas medicinais e fitoterápicos, propondo uma nova lógica de acesso aos cuidados em saúde, desta vez, lideradas pelo interesse, conhecimento e saberes locais, em um trabalho que integra tradicionalidade e evidências científicas para a produção de recursos terapêuticos que se complementem aos disponibilizados regularmente pelo município.

O recurso destinado ao projeto será utilizado no financiamento de cada ação de acordo com os sete eixos estruturantes e prioritários: articulação, cultivo, processamento, preparação, controle de qualidade, dispensação e capacitação. A publicação da Portaria de Habilitação dos Municípios e Estados selecionados no Diário Oficial da União (D.O.U) sairá a partir de 27 de maio.

O que são farmácias vivas?



As farmácias vivas são serviços de saúde instituídos no SUS que englobam todas as etapas da produção de fitoterápicos, começando pelo cultivo da planta medicinal e avançando até a preparação e dispensação do produto acabado, seguindo todas as normas e regulamentações para produção de medicamentos, com garantia de segurança e efetividade aos usuários da rede pública de saúde.