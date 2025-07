Três dicas para reaplicar o protetor solar sem estragar a maquiagem

Com a correria do dia a dia, é muito comum que a aplicação do protetor solar facial seja um passo esquecido. Porém, além da proteção contra os raios solares, o uso diário do produto também evita o envelhecimento precoce da pele e diminui os riscos de doenças na região.

Além de utilizar todos os dias pela manhã, é importante não esquecer de reaplicar o produto, até mesmo quando a maquiagem já está preparada após o skincare. “Muitas mulheres acabam não reaplicando o protetor solar por já estarem maquiadas, mas é possível retocar o produto de forma prática e sem estresse, seguindo alguns passos. O importante é garantir essa reaplicação para uma proteção total”, afirma a dermatologista Vanessa Perusso.

Remover o excesso de oleosidade da pele

É comum que, ao longo do dia, a pele acumule oleosidade por conta da produção de sebo natural que é responsável por manter a hidratação da região. Porém, para reaplicar o protetor solar, é importante remover esse excesso de brilho na pele, para evitar o acúmulo de produto.

“Quando a pele está oleosa, o protetor pode não aderir corretamente e ainda gerar um brilho excessivo na pele, que costuma incomodar. Mas a solução é fácil, basta dar pequenas batidinhas com uma toalha de papel no rosto, especialmente na região T (testa, nariz e queixo), que costuma concentrar mais oleosidade”, aconselha a dermatologista.

Usar produtos com texturas semelhantes



Outro fator a ser levado em consideração é a textura dos produtos escolhidos para compor a maquiagem. Quando há uma mistura muito grande de texturas, há um risco maior de craquelar a make e até gerar um incomodo na pele.

"Na hora de preparar a pele, é importante seguir um padrão, com camadas finas e texturas parecidas de produtos, que não criem sobreposições muito grosseiras. Uma dica é apostar em protetores faciais multifuncionais com cor, assim é possível criar um acabamento mais bonito na pele assim não é preciso utilizar muitos produtos”, explica a especialista.

Investir em protetores oil free e com toque seco

Além de estar atento a textura do protetor solar, é também importante prestar atenção na composição do produto. Protetores que possuem toque seco e são oil free costumam controlar melhor a oleosidade da pele e gerar um acabamento melhor, especialmente em quem já possui a pele naturalmente mais oleosa.

“Os protetores oil free são excelentes aliados na preparação de pele antes e depois da make, além de diminuir o acúmulo de brilho na pele, eles costumam gerar uma fixação maior dos cosméticos, tornando a maquiagem mais duradora e sem aquele aspecto pegajoso”, afirma Vanessa.

