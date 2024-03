Para garantir que a maquiagem permaneça intacta por mais tempo e para controlar o brilho da pele, finalize com um pó compacto translúcido. Use um pincel grande e fofo para aplica-lo suavemente em todo o rosto

Espinhas, cravos, manchas e feridas, quando desenvolvidas na face, costumam ser um fator de incômodo ao público, uma vez que há maior destaque. Com isso, para além da expressão da criatividade, a maquiagem também se mostra importante em sua função primordial – cobrir essas imperfeições.

“Não há problema em deixar as marcas à mostra, porém, muitas clientes pontuam que isso se torna um motivo de insegurança”, explica Kelly Nogueira, fundadora da Espaço Make, franquia de maquiagens multimarcas. Ela reforça que, a partir dessa sensação, a maquiagem se torna uma aliada, uma vez que pode facilmente cobrir a região em questão.

Kelly pontua que, se o objetivo é disfarçar uma determinada mancha, é preciso realizar o preenchimento da área de maneira cuidadosa. “Há uma linha tênue entre disfarçar a mancha e ressaltá-la. Se os produtos forem utilizados de maneira incorreta, a maquiagem pode dar um destaque ainda maior ao local, conferindo o efeito contrário”, explica.

Diante desse cenário, Kelly Nogueira trouxe dicas essenciais para realizar uma cobertura bem-feita de regiões na face com imperfeições.

Preparação da pele

Antes de começar a aplicar qualquer maquiagem, é crucial preparar a pele adequadamente. Comece limpando o rosto com um cleanser suave para remover qualquer sujeira ou oleosidade. Em seguida, aplique um primer facial específico para peles com acne. Isso ajudará a suavizar a textura da pele e a reduzir a aparência dos poros dilatados. Além disso, não se esqueça do uso de um hidratante leve, formulado para peles acneicas, para garantir que a base se aplique uniformemente e dure mais tempo.

Aplicação do corretivo

O corretivo é a chave para esconder manchas e imperfeições. Escolha um que seja do mesmo tom que a sua pele para disfarçar as manchas de acne. Use um pincel fino para aplicar o produto diretamente sobre as áreas afetadas, dando leves batidinhas para garantir uma cobertura completa. Se necessário, aplique várias camadas finas ao invés de uma camada espessa para evitar acumulação e aspecto pesado.

Corretivos coloridos também são bem-vindos

Além do corretivo tradicional, considerar o uso de corretivos coloridos pode ser uma técnica eficaz para neutralizar diferentes tonalidades de manchas e imperfeições na pele. Para isso, é importante entender o círculo cromático e suas cores opostas. Por exemplo, um corretivo verde pode ser usado para neutralizar manchas avermelhadas, como as causadas pela acne inflamada, enquanto um corretivo amarelo pode ajudar a esconder manchas roxas, como olheiras ou cicatrizes de acne antigas.

É necessário aplicar o item suavemente sobre a área a ser corrigida e, em seguida, utilizar um corretivo da cor da sua pele por cima para uniformizar o tom. Lembre-se de esfumar bem para garantir uma transição suave entre as cores.

Aplicação da base

Para a base, é recomendado utilizar um pincel ou uma esponja de maquiagem para aplica-la em todo o rosto, começando do centro e espalhando para fora. Concentre-se nas áreas onde há mais imperfeições, como as manchas de acne, e construa a cobertura gradualmente conforme necessário. Lembre-se de esfumar bem as bordas para evitar linhas de demarcação visíveis.

Finalização com pó compacto

Para garantir que a maquiagem permaneça intacta por mais tempo e para controlar o brilho da pele, finalize com um pó compacto translúcido. Use um pincel grande e fofo para aplica-lo suavemente em todo o rosto, focando nas áreas mais propensas a oleosidade. Isso ajudará a fixar a base e o corretivo, proporcionando um acabamento suave e natural. Evite aplicar uma quantidade excessiva de pó, para não deixar a pele com aspecto muito seco ou craquelado.