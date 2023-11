A proximidade do verão acelera a busca por produtos de proteção solar que, na realidade, deveriam ser usados o ano todo. Mas será que as pessoas realmente sabem aplicar o protetor solar? Em conteúdos nas redes sociais, médicos e blogueiras indicam algumas regras que viralizaram, como a do grão de ervilha (aplicar uma quantidade de protetor semelhante ao grão para o rosto), dos três dedos (preencher na extensão de três dedos da mão com o protetor solar e aplicar em camadas na face) ou a da colher de chá – recomendada inclusive pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Qual é a indicada? “A regra da colher de chá ainda é a mais simples. A dose usada pela Food and Drug Administration (FDA) nos testes de filtro solar é de 2 mg/cm², o equivalente a uma colher de chá de protetor solar no rosto, no pescoço e couro cabeludo; uma colher de chá de protetor para a parte da frente do tronco e outra para a parte de trás; uma colher de chá para cada braço; uma colher de chá para a parte da frente de cada perna e outra para a parte de trás de cada perna”, explica a dermatologista membro da SBD, Ana Maria Pellegrini.

“Essa regra é fácil de ser reproduzida e padronizada. Por isso é a maneira mais fácil de passar a saber se você está passando a quantidade certa de protetor solar. A forma certa de aplicar o protetor solar é 30 minutos antes da exposição solar, sem roupa, de maneira uniforme, espalhando bem e evitando acúmulos em algumas áreas. Ele deve ser aplicado em todo corpo. Nunca esquecer das mãos, pés e orelhas”, completa a dermatologista membro da SBD, Paola Pomerantzeff.

Apesar da praticidade, a regra dos dedos não pode ser um padrão, já que o tamanho do dedo de uma pessoa para outra varia, segundo Paola. “Além disso, a quantidade que se coloca em cada dedo também pode variar (a espessura do protetor solar sobre cada dedo)”, diz.

Mas, como é uma regra prática, pode ser usada no dia a dia, somente para a face, segundo Ana Maria Pellegrini. “Podemos utilizar a regra de três dedos para a face ou três camadas (colocar uma sobre a outra esperando secar um pouco) para ficar mais simples. Lembrando que o produto deve ser espalhado uniformemente por toda a área sem deixar acúmulos. Podemos utilizar três camadas de filtro solar sem cor, ou três camadas de filtro solar com cor ou misturar uma camada de cor sobre duas camadas sem cor. A escolha deve ser feita com seu médico de acordo com a necessidade de maior ou menor de opacidade para proteção a luz visível. O sensorial do produto na pele também influencia a escolha”, explica.

As médicas pontuam que os produtos com e sem cor devem ser usados e reaplicados na mesma quantidade e frequência. “Use sempre um FPS de no mínimo 30 e reaplique o produto a cada duas horas em exposição direta ao sol”, explica a Paola Pomerantzeff. Outras estratégias de proteção da pele também são indicadas. “Preferir a sombra e usar roupas, chapéu e óculos para se proteger ainda mais são atitudes recomendadas”, aponta.