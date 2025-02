Cansaço excessivo? Talvez não seja falta de suplementos, mas de hormônios

Você já se pegou investindo em suplementos caros para ter mais energia e disposição, mas continua se sentindo esgotado? A indústria dos energéticos naturais, vitaminas e complexos multivitamínicos cresce cada vez mais, vendendo a promessa de vitalidade instantânea. Mas a verdade é que, em muitos casos, o problema não está na falta de nutrientes e, sim, no desequilíbrio hormonal.



“Se você acorda cansado, sente dificuldade de concentração, tem oscilações de humor e falta de disposição para treinar ou, até mesmo, para atividades simples do dia a dia, pode ser que seu corpo esteja enviando sinais claros de que precisa de algo além de um simples "boost" de energia”, destaca o médico especialista em saúde hormonal Francisco Saracuza.

O verdadeiro motivo pelo qual você está sem energia

Muitas pessoas sofrem com fadiga crônica, acreditando que precisam apenas de mais cafeína ou de uma dose diária de suplementos energéticos. Mas, se o seu corpo não consegue manter a energia de forma natural, pode ser um alerta para problemas hormonais.



Os hormônios são responsáveis por equilibrar diversas funções no organismo, incluindo metabolismo, sono, disposição e até humor. E, quando estão desregulados, não adianta tomar todos os suplementos do mundo – a sensação de cansaço persiste.



Entre os principais hormônios que influenciam diretamente sua energia estão:

Cortisol: Fundamental para a regulação do estresse e do ritmo circadiano. Se muito alto ou muito baixo, pode causar fadiga extrema.



Testosterona (homens e mulheres): Está diretamente ligada à força muscular, disposição e libido. Níveis baixos resultam em falta de energia e dificuldade de recuperação pós-exercício.



Hormônios da tireoide (T3 e T4): Se a tireoide está desregulada, o metabolismo desacelera, gerando fadiga, desânimo e até ganho de peso.



Progesterona e estrogênio (nas mulheres): Desequilíbrios nesses hormônios podem gerar fadiga, irritabilidade e insônia.



Insulina: Se está desregulada, pode levar a picos e quedas bruscas de glicose no sangue, resultando em exaustão.





Suplementos não corrigem desequilíbrio hormonal

Francisco explica que é claro que algumas vitaminas e minerais desempenham um papel importante na saúde hormonal. Porém, muitos suplementos apenas mascaram os sintomas temporariamente, sem resolver a causa raiz do problema.



Por exemplo, uma pessoa com fadiga adrenal pode até sentir um alívio momentâneo ao tomar um suplemento de cafeína ou guaraná em pó, mas, a longo prazo, está apenas sobrecarregando ainda mais o organismo. Da mesma forma, alguém com deficiência de testosterona pode se entupir de suplementos para "energia", sem nunca alcançar o real benefício que precisaria com a reposição adequada.



O caminho certo para recuperar sua energia

Se você sente que sua energia não é a mesma de antes, o primeiro passo é investigar seus hormônios com exames específicos. Consultar um médico especialista pode ser a chave para entender o que está realmente acontecendo no seu corpo e definir o melhor tratamento.



Os ajustes podem incluir:

Reposição hormonal individualizada: Segura e feita de forma personalizada, pode transformar sua disposição e qualidade de vida.



Modulação do estresse e do sono: Técnicas naturais para equilibrar o cortisol e melhorar o descanso.



Correção da alimentação: Nutrientes essenciais para apoiar a produção hormonal adequada.



Redução da inflamação: Estratégias para desinflamar o organismo e melhorar o metabolismo energético.



“Se você já tentou de tudo e continua cansado, talvez seja hora de parar de gastar dinheiro com soluções temporárias e olhar para o que realmente importa: o equilíbrio do seu corpo. Afinal, energia não se compra em cápsulas – ela vem de um organismo saudável e regulado”, orienta Francisco.

