O papel das vitaminas no combate à ansiedade e ao estresse

A conscientização sobre a saúde mental, traz à tona a importância de uma abordagem integrada para o cuidado com o corpo e a mente. Nesse contexto, as vitaminas desempenham um papel essencial no combate à ansiedade e ao estresse, condições que afetam cada vez mais a população.

De acordo com Rafael Fantin, endocrinologista e metabologista há mais de 16 anos, as vitaminas são fundamentais para o funcionamento ideal do cérebro, influenciando diretamente o equilíbrio emocional e a saúde mental.

De acordo com o médico, a reposição adequada de nutrientes pode restaurar a capacidade do corpo de produzir esses neurotransmissores de forma eficiente, melhorando o humor e a disposição mental.

Além disso, destaca, as vitaminas desempenham um papel crucial na regulação da inflamação no cérebro, ajudando a neutralizar os danos causados pelos radicais livres, e também influenciam a produção de hormônios essenciais, como o cortisol e os hormônios sexuais, que impactam diretamente a saúde mental.

A importância das vitaminas do complexo B, C, D e E

Entre as vitaminas que mais impactam a saúde mental, as do complexo B, C, D e E são destacadas.

Fantin explica que as vitaminas do complexo B são fundamentais para o metabolismo energético e a produção de neurotransmissores. Deficiências de vitaminas do complexo B podem levar a sintomas como fadiga, alterações no humor e problemas neurológicos, afetando a qualidade de vida e a performance física e emocional.

A vitamina C, além de ser um poderoso antioxidante, tem um papel importante na resiliência física e emocional, ajudando o corpo a lidar melhor com os estressores diários. A deficiência de vitamina C pode gerar uma resposta inadequada ao estresse, prejudicando a capacidade de enfrentar desafios de forma equilibrada.

Também a vitamina D, frequentemente associada à saúde óssea, desempenha um papel fundamental na saúde mental, especialmente em locais com baixa exposição solar. Estudos indicam que níveis inadequados de vitamina D estão relacionados a maiores índices de ansiedade, depressão e estresse. “A vitamina D regula diretamente a produção de serotonina e modula a resposta ao estresse, ajudando a equilibrar a produção de cortisol”, explica o especialista.

Níveis ideais de vitamina D

Os níveis de vitamina D ideais para a saúde mental variam entre 40 e 60 ng/mL, sendo essenciais para a produção eficiente de serotonina e para a proteção antioxidante no cérebro. Fantin explica que, embora os níveis considerados satisfatórios para a saúde geral sejam de 30 ng/mL, para neuroproteção e saúde mental, os níveis mais elevados são imprescindíveis.

“É importante medir regularmente os níveis de vitamina D, principalmente para quem vive em locais com baixa incidência solar ou tem dificuldade de se expor ao sol. A suplementação personalizada, sob orientação médica, é uma solução eficaz para manter os níveis adequados e garantir benefícios para o equilíbrio emocional”, destaca.

Cuidado integrado

Embora a suplementação seja uma parte importante do cuidado com a saúde mental, Fantin enfatiza que não basta simplesmente repor nutrientes. É necessário investigar as causas subjacentes das deficiências nutricionais, como dificuldades de absorção ou metabolismo inadequado, para tratar o problema de forma completa e duradoura.

“A ansiedade e o estresse são condições complexas que exigem uma abordagem integrada. Não podemos tratar apenas os sintomas; é fundamental compreender e resolver a causa subjacente para um tratamento eficaz”, afirma.