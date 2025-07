Velório ao som de funk melody no interior de Minas viraliza nas redes

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

As imagens de um velório ocorrido na última terça-feira (15/7) em João Monlevade, na Região Central de Minas, viralizou nas redes sociais pela homenagem inusitada feita pelos familiares do falecido, ao som de músicas de funk melody dos anos 1980.

Itamar da Conceição Moraes, falecido no dia anterior, era conhecido na cidade por ser fã do freestyle e, para homenageá-lo na despedida, familiares colocaram para tocar no velório a música “Spring love”, do artista norte-americano Stevie B, lançada em 1988.

A canção embalou a cerimônia, enquanto familiares improvisaram passos de dança. As imagens viralizaram nas redes sociais e muitas pessoas comentaram positivamente sobre a homenagem post mortem pouco comum.

“Achei legal. Lembrar de algo que a pessoa gostava, celebrar a vida que ele teve com algo que o faria feliz”, disse um internauta. “Que gesto de amor mais lindo. Eu adoraria ter minha vida celebrada dessa forma na minha partida”, comentou outra pessoa.

