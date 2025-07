Sul de MG registra menor temperatura do país nesta quarta (23)

O Distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do país nesta quarta-feira (23/7). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 3,9ºC, às 7h, com sensação térmica de 5,5ºC.

De acordo com o órgão nacional, o segundo lugar do ranking foi ocupado por barra do Turvo (SP), com 4,9ºC, no mesmo horário. No terceiro lugar da lista, ficou a cidade de Maria da Fé (MG), também no Sul de Minas, com 5,3ºC.

Conforme a previsão do Inmet, o dia deve ser de tempo seco e estável. A quarta começa com nevoeiro na faixa leste do estado, devido às temperaturas amenas e à disponibilidade de umidade. No restante de Minas, há previsão de sol entre poucas nuvens e baixos índices de umidade.