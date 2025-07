Inverno afeta rotina de treino, mas manter-se ativo é vital

A estação mais fria do ano está se aproximando, e com as baixas temperaturas, muitas pessoas abandonam a prática regular de atividade física. O sedentarismo é prejudicial à saúde em qualquer época do ano e, apesar do clima mais desafiador, manter a constância é fundamental. Durante o inverno, além da redução na prática de exercícios, também ocorre um aumento significativo nos riscos cardiovasculares: estudos realizados pelo South Denver Cardiology mostram que o risco de infarto pode subir cerca de 30% nesta estação, em parte devido à combinação entre frio intenso, vasoconstrição e menor atividade física. Esse cenário reforça a importância de manter hábitos ativos, mesmo nos dias frios, para preservar a saúde e prevenir complicações mais graves.

Lucas Kobol, especialista técnico da Bio Ritmo, rede de academias premium, explica que treinar em dias mais frios pode ser uma alternativa com ótimos benefícios:



“Realizar atividades físicas em épocas de clima frio traz benefícios como melhora do sistema imunológico e sistema cardiovascular para manter o corpo aquecido; aumento do gasto calórico, que acelera o metabolismo; e aumento da capacidade pulmonar e qualidade respiratória, favorecendo quem tem problemas devido ao tempo frio e seco. Fora a sensação de bem-estar e endorfina que o exercício proporciona”, explica.

Abaixo, Lucas lista dicas para treinar no inverno de forma mais adequada:

Roupas adequadas

A vestimenta é uma peça chave para evitar desconfortos durante os exercícios. É preciso ter em mente que, em poucos minutos, o frio vai desaparecer, mas também que o corpo vai precisar ser protegido ao final da atividade. Por isso, é importante pensar em vestir-se em camadas adequadas para o exercício, para manter o calor e não limitar o movimento ao mesmo tempo.

Hidratação do corpo e da pele

Mesmo quando as pessoas não sentem calor ou sede, o corpo precisa de água. No inverno, a nossa percepção de sede cai e, consequentemente, ingerimos menos líquidos. Portanto, é essencial ter uma garrafinha disponível, para antes, durante e depois da atividade física.

Companhia

Exercitar-se com um parceiro pode melhorar a adesão ao exercício, melhorando o ânimo e dando motivação. Quando um incentiva o outro no dia a dia, é uma forma de prevenir uma possível procrastinação e boicote à atividade.

Exercícios indoor

Praticar atividades dentro de um espaço fechado é uma ótima opção para manter-se aquecido e não perder a rotina. Há uma gama de atividades para se praticar dentro de uma sala climatizada: desde a tradicional musculação a aulas de spinning, dança e yoga ou musculação fazem com que você esteja mais protegido do frio.

Exercícios outdoor

E para aqueles que não abandonam os exercícios ao ar livre, andar de bicicleta e correr podem ser as melhores escolhas. Queimar calorias e aumentar a frequência cardiorrespiratória enquanto apreciam a paisagem à beira-mar ou num parque ajudará a esquecer um pouco do clima.

O especialista finaliza explicando sobre a importância de fazer um bom aquecimento antes da atividade:



“Durante o inverno, nossa musculatura e articulações tendem a ficar mais tensas e rígidas e a frequência cardíaca mais baixa. Por isso, é importante prolongarmos o período de aquecimento aumentando o fluxo sanguíneo para evitarmos lesões e sensações de fraqueza ou tontura”, finaliza.

