Por que o couro cabeludo sofre mais no frio; aprenda como cuidar

Queda acentuada, coceiras, descamação, caspa e excesso de oleosidade: esses sintomas costumam se intensificar no inverno, e homens, mulheres, crianças e adultos podem sofrer com esses sintomas. Mas engana-se quem acredita que o problema está nos fios. A raiz de tudo — literalmente — está no couro cabeludo.

Leia Mais Couro cabeludo: ozônio vira arma contra problemas capilares Sete verdades sobre a importância de cuidar do couro cabeludo Conheça 6 dicas para cuidar do couro cabeludo em casa

Letícia já atendeu mais de duas mil pessoas com uma abordagem terapêutica que foge dos tratamentos invasivos e medicamentosos. No The Jazz, cada plano é construído a partir de um diagnóstico minucioso que considera o ecossistema capilar de forma individualizada — algo raro no mercado. “O cabelo conta uma história que começa no couro cabeludo, mas também passa pelas emoções, alimentação e estilo de vida”, diz.

Segundo a terapeuta, o inverno é o momento mais crítico do ano para a saúde do couro cabeludo. Isso porque, além do clima seco e da baixa temperatura, que naturalmente afetam a pele, as pessoas tendem a tomar banhos mais quentes e lavar menos o cabelo — o que agrava ainda mais a oleosidade e cria um ambiente propício para inflamações, dermatites e aumento da queda.

Letícia também chama atenção para os sinais que indicam desequilíbrio: “Se você percebe coceira frequente, descamação, sensação de peso na raiz ou fios caindo mais do que o normal, é hora de procurar ajuda profissional. Esses sintomas não devem ser ignorados ou mascarados com cosméticos superficiais”, afirma.

O método The Jazz é centrado no tratamento da causa — e não só nos sintomas visíveis nos fios. “É possível recuperar a saúde capilar sem dor, sem medicamentos e com resultado de verdade. Mas o processo começa com escuta, cuidado e personalização. Cada pessoa é única, e o couro cabeludo dela também”, diz Letícia.

Com linguagem acessível, experiência prática e conhecimento técnico sobre o impacto das estações no couro cabeludo, Letícia Mota é uma fonte estratégica para reportagens sobre saúde capilar, bem-estar feminino, envelhecimento, autoestima e beleza real.

Letícia Motta – Terapeuta Capilar, fundadora da The Jazz, desenvolvedora de um método exclusivo de tratamento capilar: o método The Jazz.