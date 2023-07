Anitta faz aplicação no couro cabeludo por 'estar ficando careca'

683

Anitta postou em sua rede social a aplicação de um produto para ajudar no crescimento dos fios (foto: Reprodução/Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta continua em Miami, nos Estados Unidos, e ela aproveita a longa estadia para fazer procedimentos estéticos em meio a divulgação de sua nova música "Funk Rave". Uma das técnicas feitas foi para estimular o crescimento de cabelo.

"Ela [a profissional] está aplicando um negócio aqui para crescer cabelo porque desde que fiquei doente ano passado, eu dei para ficar careca e perder todos os cabelos", disse a cantora.





Em 2022, a artista teve um quadro de saúde debilitado e chegou a ficar internada . Ela descobriu uma endometriose e uma infecção crônica decorrente do vírus Epstein-Barr, conhecido como vírus do beijo. Depois do período turbulento, ela disse até ter entrado em uma fase zen.