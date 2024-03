“Uma das razões fundamentais para a crescente popularidade dos cuidados específicos é a busca por soluções para as patologias capilares. As pessoas estão percebendo que tratar apenas os sintomas visíveis da extensão dos fios, como pontas duplas ou cabelos quebradiços, não é o suficiente. Ao concentrar-se na raiz da causa, aborda-se onde está o problema, resultando em melhorias significativas na saúde capilar a longo prazo”, afirma Ana Carina Junqueira, médica especialista em tricologia.

O couro cabeludo desempenha um papel crucial na saúde geral do cabelo. Afinal, é nele que se concentram os folículos pilosos, que são responsáveis pela produção e crescimento do pelo, ou seja, esse ambiente deve ser saudável, já que afeta diretamente o crescimento, a textura e a força dos fios. Vários fatores, como excesso de oleosidade, caspa, resíduos de produtos e até mesmo condições dermatológicas - como foliculite e alopecia androgênica -, podem comprometer a barreira capilar.

“A conscientização sobre a relação entre a saúde do couro cabeludo e a saúde num geral está impulsionando a procura por produtos e tratamentos que promovam uma abordagem mais completa. A influência de fatores externos, como poluição e estresse, podem ser motivos para gerar doenças também. A raiz é o início de tudo, onde nascem os fios, por isso é tão importante entender o que acontece a fundo. Na clínica realizamos O teste genético, onde identificamos o diagnóstico precoce de pacientes e direcionamos a tratamentos mais assertivos”, acrescenta Ana Carina.



A indústria de cuidados com o couro cabeludo respondeu a essa demanda crescente com uma variedade de produtos, desde shampoos e condicionadores específicos, até tratamentos especializados em spas capilares. Marcas comprometidas com ingredientes naturais e fórmulas mais suaves também têm ganhado destaque, refletindo a preferência do consumidor por abordagens menos químicas.

Pensando nisso, Ana Carina recomenda 6 dicas para manter a saúde do couro cabeludo em casa de forma simples e descomplicada. Confira:



1- Limpeza adequada

É fundamental a utilização de shampoo adequado às necessidades dos fios e couro. Além disso, a frequência de lavagens deve ser mantida de forma que não gere acúmulo de resíduos e excesso de oleosidade na raiz. A temperatura da água é um fator que também pode agravar algumas causas de doenças capilares, o ideal é sempre mantê-la em um estado morno.

2- Não dormir com os fios molhados

A umidade prolongada cria um ambiente propício para o crescimento de fungos e bactérias no couro cabeludo, podendo resultar em problemas como caspa e infecções. Além disso, os fios molhados tendem a ser mais frágeis, aumentando o risco de quebra durante o sono.

3- Alimentação balanceada

Uma dieta equilibrada, rica em nutrientes, como: vitaminas, minerais e proteínas, pode contribuir para a saúde do couro cabeludo e dos cabelos em geral.



4- Evite produtos químicos agressivos

Certos produtos capilares, como shampoos e condicionadores com ingredientes agressivos, podem irritar o couro cabeludo. Opte por produtos mais suaves e específicos para o seu tipo de cabelo.

5- Proteção solar

Assim como a pele, o couro cabeludo também pode ser danificado pelos raios UV. Ao expor o cabelo ao sol, use chapéus ou produtos capilares com proteção solar.



6- Evite penteados muito apertados

Penteados apertados, como rabos de cavalo muito esticados ou tranças, podem causar tensão no couro cabeludo e levar a problemas como alopecia de tração.



Ao adotar práticas simples e saudáveis, como limpeza adequada, alimentação balanceada e proteção contra danos externos, podemos promover não apenas a beleza dos fios, mas também a saúde do couro cabeludo. Compreender e valorizar o processo é o primeiro passo para garantir fios fortes e saudáveis.