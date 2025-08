Participante de rolezinho foge, é perseguido e preso em MG

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar de Governador Valadares prendeu, na noite de domingo (3/8), um motociclista inabilitado que realizava manobras perigosas, colocando em risco outras pessoas. Ele tentou fugir, mas foi capturado depois de uma perseguição intensa.

O motociclista, de 18 anos, realizava manobras perigosas com uma motocicleta e desrespeitou várias ordens de parada, colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas.

Tudo começou no bairro Lagoa Santa, onde uma viatura da PM fazia patrulhamento preventivo, e avistaram um grupo de motoqueiros, fazendo manobras conhecidas como “grau”, além de derrapagens e arrancadas bruscas em via pública.

Com a aproximação da viatura, um dos participantes das manobras fugiu. Ele seguiu a direção da parte alta do bairro, em alta velocidade. Os policiais iniciaram uma perseguição, dando ordens para que parassem, mas que foram ignoradas.

A perseguição ganhou o reforço de motociclistas da PM, e aconteceu por cinco bairros: Lagoa Santa, Grã Duquesa, Morada do Vale, Maria Bugenia e Santa Helena. Por diversas vezes, pedestres poderiam ter sido atropelados.

Os maiores riscos, segundo a PM, ocorreram quando o motociclista se aproximou da beira da Lagoa, que é muito frequentada, em especial aos domingos - é um point de encontros.



A fuga terminou quando o motociclista perdeu o controle do veículo, ao convergir para a Rua Uberlândia, no bairro Santa Helena. Ele caiu e sofreu escoriações na perna esquerda. Os militares constataram que ele não possuía habilitação e que a motocicleta estava com irregularidades, sem retrovisores.

Reincidência

O homem é conhecido em Governador Valadares por estar sempre participando de rolezinhos e tem, inclusive, um um perfil aberto no Instagram, onde exibe vídeos de suas manobras ilegais.

O jovem recebeu voz de prisão, foi levado ao hospital para atendimento médico e, em seguida, levado à Delegacia de Plantão, onde foi autuado e ainda permanece preso. A moto foi apreendida e removida ao pátio credenciado do Detran.

