MG: brigadista tem 40% do corpo queimado durante combate a incêndio

Uma brigadista teve 40% do corpo queimado em um acidente enquanto combatia um incêndio no Parque Estadual Serra do Intendente, no distrito de mesmo nome, no município de Conceição do Mato Dentro, Região Central de Minas Gerais, na tarde desse sábado (9/8). Colegas da brigada em que ela atuava fizeram os primeiros socorros.

Segundo informações preliminares, Iara Moura Lobo é uma brigadista experiente, atleta e escaladora, mas sofreu um acidente durante a ação de combate ao fogo na região. Ela teria caído em uma fenda com o soprador – equipamento utilizado para apagar chamas – e, na queda, um tanque de gasolina abriu, derramando combustível sobre ela.

A combustão foi instantânea e a brigadista foi resgatada por bombeiros, conforme relatado por fontes. Ela foi encaminhada ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, onde foi constatado a gravidade dos ferimentos. Iara teve queimaduras profundas nos membros inferiores e glúteos, e foi submetida a uma fasciotomia, procedimento que restaura o fluxo sanguíneo.

Ainda de acordo com as informações médicas, a mulher está em coma induzido e o caso é grave. Ela está respondendo bem, mas será necessário aguardar 78 horas para um prognóstico mais conclusivo. Para recuperação, a previsão é de dois meses de acompanhamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A paciente também precisará fazer novas cirurgias para enxerto de pele.

Nas redes sociais, Iara declara o amor pela natureza e pelo distrito do Tabuleiro. Há três dias, ela fez uma publicação onde dizia que era uma honra trabalhar para o local e para a natureza, além de afirmar amar a região. “Máximo respeito por você, natureza!”, disse na postagem.

Ela também participou de um curso de formação de brigadistas florestais na semana passada, aplicado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). A capacitação integra ações previstas em um edital do CBMMG que prevê a contratação de cinco brigadistas para atuarem no Parque Estadual Serra do Intendente no período de estiagem.

Ao Estado de Minas, uma integrante da Brigada Floresta da Serra do Cipó, que prefere não ser identificada, relatou que conhece Iara há alguns anos, quando estavam na mesma organização. “Ela é uma ótima brigadista, uma pessoa muito empática, muito humana, muito sensível, ligada com a natureza, com os animais. Uma das pessoas mais amorosas que conheço.”

Ela ainda explicou acreditar que não houve falta de preparo, ou algum tipo de negligência, no dia do acidente. “Ela tem as capacitações adequadas, é uma ótima brigadista, muito forte. Inclusive às vezes vale mais que alguns homens, de tão boa que é”, contou. “Foi um acidente infeliz, uma fatalidade”, completou.

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que recebeu a informação sobre o acidente enquanto deslocava recursos para combater o incêndio no Parque Municipal do Tabuleiro. "Imediatamente a aeronave da corporação foi empenhada e prestou todo atendimento à vítima, encaminhando-a diretamente ao Hospital João XXIII."

A reportagem procurou o Instituto Estadual de Florestas (IEF) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento (Semad) e aguarda retorno.

